Top 5 des endroits à découvrir à PAT 

C’est LA place à découvrir! Lieu d’embarquement pour les navettes fluviales reliant Varennes, l’arrondissement et le Vieux-Port, on y retrouve aussi un marché public tous les samedis, de même que la Buvette du Quai où il est possible de savourer un rafraîchissement en admirant le fleuve. Assurément l’une des plus belles terrasses de l’Est! On y retrouve aussi un tableau de Montréal en Histoires!