Top 5 des endroits à découvrir à RDP 

Situé dans le quartier historique du Vieux-RDP, ce parc est non seulement accessible universellement, mais il est aussi l’un des parcs les plus inclusifs au Québec. Les enfants de tous les âges et de toutes les limitations peuvent profiter équitablement des installations colorées et divertissantes qui y sont offertes. Ce parc accueille également quelques événements culturels l’été!