Sur le fleuve et la rivière cet été

Bordé par la rivière des Prairies et le fleuve Saint-Laurent, l’arrondissement de RDP-PAT est un territoire propice à la pratique d’activités nautiques et en rive.

Pêche en famille

Des activités gratuites d’initiation à la pêche pour les jeunes de 5 à 17 ans (accompagnés d’un adulte) seront offertes par GUEPE dans le cadre de la Zone active, tant sur le fleuve que la rivière. Pour réserver : 514 710-6829, poste 1 ou reservations@guepe.qc.ca.

Voile-aviron

L’organisme Jeunes Marins urbains propose des activités spécialisées de voile-aviron sur le fleuve (initiation, camps, formations, expéditions) à partir du site de la maison Antoine Beaudry, du 12 juin au 10 septembre.

Initiation au kayak

GUEPE offre des tours guidées payants avec guide expérimenté, de la location d’embarcations nautiques, ainsi que des activités écoresponsables du 23 juin au 3 septembre à la plage de l’Est. La réservation d’activité et la location d’équipement doit être effectuées via le système de réservation Réservotron. Pour toutes questions, contactez l’organisme au 514 710-6829, poste 6.

Balade sur la Skawanoti

Découvrez la beauté de la rivière des Prairies et de ses rives d’un tout autre point de vue. Devenez marin comme à l’époque de Champlain et naviguez sur la rivière des Prairies en voile-aviron en compagnie d’un chef de bord.

Fleuve à vélo

À partir du quai de la maison Antoine-Beaudry à Pointe-aux-Trembles, la navette fluviale vous emmène, avec ou sans vélo, sur les rives des municipalités de Repentigny et de Varennes. Chaque trajet dure 30 minutes. La boucle complète est de 90 minutes.

Projet Éch2osystème : du fleuve à la scène

Une programmation complète entourant le projet ÉcH2osystème : du fleuve à la scène de la Pointelière Geneviève Dupéré a pour but de souligner l’importance de la biodiversité de notre fleuve Saint-Laurent et de sensibiliser la population à une transition socio-écologique : une résidence de création, une exposition, une activité de nettoyage de berge et une conférence de l’artiste sont proposés.

Pour en savoir davantage, visitez le montreal.ca/riviere-des-prairies-pointe-aux-trembles et abonnez-vous à leurs réseaux sociaux !

