À la découverte des parcs et espaces verts

Cet été, profitez-en pour découvrir les nombreux parcs, jardins et espaces verts. LaSalle est l’un des arrondissements ayant le plus grand nombre d’espaces verts.

Quelques espaces à visiter

Parc des Rapides

Le parc des Rapides (boul.LaSalle / 7e Avenue) est un vrai joyau naturel de LaSalle. Ce parc est parfait pour un moment de tranquillité et de détente. Vous pourrez admirer le fleuve et ses rapides tumultueux. Plusieurs sentiers sont aussi aménagés pour vous balader à travers le parc.

Parc Riverside

Le parc Riverside (rues Raymond / Centrale) est un pôle sportif important. On y retrouve le stade de baseball Éloi-Viau, deux autres terrains de baseball, un terrain de soccer synthétique, un terrain de football-soccer synthétique, un terrain de football naturel, deux terrains de tennis, une piste d’athlétisme synthétique de 400 mètres, une piscine extérieure et une aire de jeux pour les enfants.

Parc Marie-Claire-Kirkland-Casgrain

Le parc Marie-Claire-Kirkland-Casgrain (boul.LaSalle / 75e Avenue) est un espace vert resplendissant. Après une simple courte marche dans celui-ci et vous serez assurément détendu par la brise du fleuve et l’écho des rapides. Avec plusieurs aires de pique-nique, ce parc est la destination idéale pour votre prochaine rencontre entre amis et famille.

Pour en savoir davantage, visitez le montreal.ca/lasalle ou abonnez-vous à leurs réseaux sociaux !

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.