Des espaces culturels de qualité

Celles et ceux qui apprécient la culture sont choyés à LaSalle puisque l’arrondissement compte plusieurs lieux culturels.

Des programmations culturelles diversifiées et d’une grande richesse font le bonheur de tous les publics.

Bibliothèque L’Octogone

Les travaux d’agrandissement à la bibliothèque L’Octogone tirent à leur fin. La nouvelle bibliothèque ouvrira ses portes au courant de l’été. La date d’ouverture sera dévoilée sous peu.

1080, avenue Dollard

Renseignements : montreal.ca/lasalle ou 514 367-6376

Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux

Fondé en 1986, le centre culturel et communautaire Henri-Lemieux est composé du théâtre du Grand Sault – salle de spectacle de 162 places – et de la galerie Les Trois C qui expose les œuvres d’artistes professionnels en arts visuels. En plus de la programmation culturelle, le centre propose de nombreux ateliers et activités de loisirs variées.

7644, rue Édouard

Renseignements : montreal.ca/lasalle (programmation culturelle) et www.ccchl.ca (activités)

Théâtre Desjardins

Le Théâtre Desjardins est une salle de spectacle dont la capacité d’accueil est de 813 places. Il offre une vaste programmation de spectacles variés et populaires en chanson, théâtre, humour, variétés, danse, musique et pour la famille.

1111, rue Lapierre

Renseignements : theatredesjardins.com

