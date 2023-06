Libérez la puissance de votre crypto avec les récompenses de staking

En avez-vous assez de laisser votre cryptomonnaie dormir dans votre portefeuille en attendant que le prix bouge ? Cherchez-vous un autre moyen de faire travailler vos actifs pour vous ? Si oui, prenez le temps d’explorer le monde passionnant du jalonnement (plus connu sous le nom de staking en anglais). Il n’y a pas de meilleur endroit pour commencer que Bitbuy Staking. Lorsque vous faites du staking sur Bitbuy, vous pouvez gagner jusqu’à 10%* sur certaines des cryptomonnaies les plus populaires.

Le staking est un processus de participation au mécanisme de consensus proof-of-stake (PoS) d’un réseau blockchain. Vous bloquez une certaine quantité de cryptomonnaie dans un portefeuille. En faisant cela, vous soutenez activement les opérations du réseau, telles que la validation des transactions et la sécurisation du réseau.

En échange de votre contribution, vous gagnez des récompenses sous forme de cryptomonnaie supplémentaire.

Le staking versus la négociation crypto traditionnelle : avantages et inconvénients

Alors que la négociation traditionnelle implique d’acheter à un prix bas et de vendre à un prix plus haut pour réaliser des bénéfices, le staking offre une approche de revenu passif où vous gagnez des récompenses constantes. Examinons les principaux avantages et inconvénients du staking par rapport à la détention et négociation de crypto :

Avantages :

Revenu passif : Le staking vous permet de gagner des récompenses sans avoir à surveiller constamment le marché, ce qui en fait une excellente option pour les investisseurs à long terme.

Risque réduit : Comme le staking n’implique pas de négociation fréquente, vous êtes moins exposé aux fluctuations du marché et aux pertes à court terme. Même si vos actifs fluctueront quand même selon le prix du marché, vous savez exactement combien vous recevrez en récompenses en fonction du montant que vous misez.

Soutenir le réseau : Avec le staking de votre crypto, vous contribuez à la sécurité et à la stabilité globales du réseau blockchain.

Inconvénients :

Liquidités limitées : Avec le staking, votre crypto est bloquée pendant une certaine période, ce qui peut limiter votre capacité à la convertir rapidement en espèces. Sur Bitbuy, vous pouvez retirer votre crypto à tout moment, mais vous êtes soumis à la période de déblocage spécifique du jeton.

Potentiel de rendement inférieur : Bien que le staking puisse fournir des rendements prévisibles, il peut ne pas générer des bénéfices aussi élevés que d’autres stratégies comportant un risque plus élevé.

Présentation de Bitbuy Staking : votre passerelle vers des récompenses passives

Bitbuy Staking est une fonctionnalité innovante qui facilite incroyablement le staking de votre crypto et vous permet de profiter des avantages de gagner des récompenses. C’est aussi l’une des trois seules plateformes approuvées par les régulateurs canadiens pour offrir du staking au Canada. Voici ce qui distingue Bitbuy Staking des autres options sur le marché :

Taux de récompenses attractifs : Bitbuy Staking offre des taux de récompenses annuels compétitifs pour des cryptomonnaies populaires telles que Polkadot (DOT) à 10%*, Ethereum (ETH) de 3,30% à4,87%*, Polygon (MATIC) à 4,88%* et Solana (SOL) à 4,28%*.

Interface conviviale : Avec la plateforme intuitive de Bitbuy Staking, vous n’avez pas besoin d’être un expert en technologie pour commencer à gagner des récompenses. La plateforme est conçue pour rendre le staking accessible aux utilisateurs de tous les niveaux d’expérience.

Auto-composition : Bitbuy Staking simplifie le processus de staking en proposant des fonctionnalités telles que les paiements de récompenses automatiques et un aperçu clair de vos actifs en jeu, ce qui facilite la gestion de vos investissements.

*Les taux de récompenses de staking peuvent être variables et sont sujets à changement.

Prêt à commencer le Staking avec Bitbuy ?

Maintenant que vous avez une compréhension plus solide du staking et des avantages de Bitbuy Staking, il est temps de passer à l’action! Inscrivez-vous pour un compte Bitbuy dès aujourd’hui et débloquez le plein potentiel de vos actifs. Laissez la crypto que vous détenez travailler pour vous et gagnez des récompenses passives sans effort. Le monde du staking vous attend – êtes-vous prêt à vous joindre à lui?

Pour en savoir davantage, rendez-vous au ou suivez leurs réseaux sociaux !

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.