Des installations sportives variées

Plusieurs installations sont disponibles pour les sportives et sportifs de LaSalle

Arénas et patinoires extérieures

À LaSalle, plusieurs glaces sont disponibles à l’intérieur et à l’extérieur pour les adeptes de patinage libre et de hockey.

Aréna Jacques-Lemaire

Vous pourrez pratiquer une variété de sports sur glace.

8681, boulevard Champlain

Centre sportif Dollard-St-Laurent

Le centre sportif est fermé en raison d’importants travaux de modernisation qui prendront fin à l’automne 2024. Dès son ouverture, vous pourrez profiter d’une vaste patinoire intérieure et d’un gymnase.

707, 75e Avenue

Patinoire extérieure réfrigérée Bleu Blanc Bouge

Durant la saison hivernale, on peut y faire du patinage libre et jouer au hockey. Aussi, durant la fin de semaine, il est possible d’emprunter gratuitement des patins, des casques et des protège-cous.

Parc Hayward

Renseignements : montreal.ca/lasalle

Réservations : lsl_reservations@montreal.ca

Complexe aquatique Michel-Leduc – Aquadôme

L’installation est fermée en raison d’importants travaux de mise à niveau qui s’échelonnent jusqu’en début d’année 2024. Dès son ouverture, à l’hiver 2024, profitez des nombreuses activités offertes : bains libres, cours de natation, cours de mise en forme aquatique, formations de sauvetage, etc.

1411, rue Lapierre

Renseignements : inscriptionsaquadome.ca ou 514 367-6460

Pour en savoir davantage, visitez le montreal.ca/lasalle ou abonnez-vous à leurs réseaux sociaux !

