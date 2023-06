Dormir à l’hôtel : Le plaisir de fou de dormir à l’hôtel

L’arrivée de l’été rime avec l’envie d’évasion? Pourquoi ne pas partir à la découverte de nouvelles contrées ou tout simplement profiter d’une petite pause à l’extérieur de la maison sous la forme d’un séjour à l’hôtel?

Amateurs de plein air ou fervents de farniente, vous serez ravis d’apprendre qu’il existe une quantité d’établissements aux concepts originaux et personnalisés prêts à vous dorloter et vous aider à changer les idées dans des décors de luxes et de rêves. Bon séjour!

Hôtel Uville

Voyager dans le temps

L’hôtel Uville fait vivre l’ambiance enivrante des années 1960 et 1970. Dans un décor rétrochic, il présente une exposition grand format qui plonge dans l’histoire mouvementée de Montréal à partir de plusieurs moments clés d’une époque tranquillement révolutionnaire. Situé dans un parc accueillant et pittoresque, au cœur des boutiques, restaurants et autres hauts lieux de «happenings» du Vieux-Montréal, l’Uville est une base idéale pour explorer ce quartier historique. Entre conforts modernes et évocations nostalgiques, les chambres spacieuses aux accents vintage, avec tourne-disque et vinyles, retracent l’histoire de la ville. Au lobby, le lounge U67 est le lieu parfait pour reprendre son souffle et reposer ses pieds après une longue journée d’exploration. Très fréquenté par les habitants du coin, l’U67 offre des cafés savoureux, de cocktails vitaminés, des vins de soif et garde, des amuse-gueules aussi.

Pour plus d’info : uvillehotelmontreal.com!

Esterel Resort

Unique et vrai

Niché sur un site splendide des Laurentides, Esterel Resort est un centre de villégiature unique avec son choix de 200 suites spacieuses avec foyer, trois restaurants aux spécialités gastronomiques différentes et l’une des caves à vin les plus réputées au Canada. En saison estivale, vous pourrez explorer les trois lacs environnants en canot, en kayak ou en planche à pagaie (SUP) ou encore faire des kilomètres et des kilomètres de vélo et de randonnée dans des sentiers bien balisés. Pour ensuite terminer la journée en beauté en prenant un bain thermal (ou un verre) au Lido Thermal, spa nordique en bord de lac.

Avec leurs lits à baldaquin king size et leur vue à couper le souffle et la nature environnante, les suites d’Estérel Resort s’accordent à merveille aux escapades amoureuses sur le bord d’un lac…

Pour plus d’info : esterel.com!

Les Hôtels JARO

Aussi originaux les uns que les autres!

À la recherche de vacances exceptionnelles? Uniques à Québec, Les Hôtels JARO vous réservent une saison estivale parsemée d’aventures mémorables à réaliser en solo, en amoureux, entre amis ou en famille.

Tous aussi originaux les uns que les autres, ces 7 hôtels aux 7 concepts différents proposent une programmation d’activités variées et de prestations musicales gratuites tout l’été et pour tous les goûts. Vous pourrez vous régaler dans un de leurs 4 restaurants, flâner au bord de leurs piscines turquoise, vous étendre sous l’ombre des palmiers ou prendre un verre dans un de leurs 2 bars. Les jeunes pourront dépenser leur énergie dans les multiples jeux d’eau, l’aire de jeux de 7 étages, l’Arcade Carie Factory ou bondir du matin au soir dans les immenses jeux gonflables extérieurs.

Réservez sans tarder pour profiter de promotions exclusives et choisir l’hôtel qui conviendra parfaitement à l’escapade de VOS rêves!

Pour plus d’info : hotelsjaro.com!

Hôtel Humaniti Montréal

Premier hôtel Autograph Collection par Marriott au Québec

À la fois accessible et sophistiqué, l’Hôtel Humaniti Montréal, qui a ouvert ses portes en juin 2021, est le premier hôtel Autograph Collection par Marriott au Québec.

Idéalement situé dans le quartier international de Montréal, à quelques pas du Vieux-Montréal et du Quartier des spectacles, cet établissement qui se remarque par son architecture en forme de « h » propose 193 chambres et suites spacieuses baignées de lumière naturelle grâce à la fenestration allant du plancher au plafond.

Avec son design unique, ses 150 œuvres d’art contemporain, sa magnifique piscine extérieure chauffée, ses saunas modernes, son spa ressourçant, son gym sur deux étages à la fine pointe de la technologie, sa terrasse époustouflante et ses espaces de restauration prônant une cuisine locale élaborée ainsi qu’une carte des vins impressionnante, l’hôtel Humaniti est définitivement l’endroit où séjourner cet été pour un « staycation » inoubliable.

Pour plus d’info : mariott.com!

Hôtel Le Bonne Entente

À la recherche de l’Entente parfaite

L’hôtel Le Bonne Entente est reconnu à l’échelle internationale avec ses 5 étoiles, 4 diamants et 4 étoiles du prestigieux classement Forbes Travel Guide.

L’hôtel vous offre une expérience complète : de magnifiques jardins entourant le lac, la piscine et le jacuzzi, le centre de santé Amerispa des plus réputés, différentes offres de restauration selon les saisons et l’exclusivité au club de golf privé La Tempête. Ainsi, l’expérience BE vous offre une multitude de possibilités dans le confort et un service soigneusement personnalisé.

Ce resort urbain est situé à seulement 15 minutes de Québec, vous offrant l’opportunité de vivre un séjour tendance, luxueux et convivial pour tous. Le calme de la nature et la ville à proximité, il n’y a pas mieux. Et pour un temps limité, profitez d’un rabais unique pour vos vacances estivales : jusqu’à 30 % sur votre séjour!

Pour plus d’info : lebonneentente.com!

Entourage sur-le-Lac Resort

Une offre incroyable!

Situé sur une plage privée du lac Beauport à 20 minutes de Québec, découvrez le tout nouvel hôtel à Québec au design moderne, aux espaces invitants et à la table gourmande.

Jumelé à une offre d’animations et d’activités promettant un bien-être assuré, l’hôtel Entourage sur-le-Lac est bien plus qu’un hôtel : c’est un concept. Des produits de qualité, des services innovants axés sur l’art de vivre, le resort est la destination par excellence à Québec pour vivre de bons moments en couple, en famille, ou encore avec soi-même.

Activités en montagne, yoga, paddle board, kayak et pédalo sont quelques-unes des activités que vous pourrez pratiquer. Tout l’été, profitez de cette offre incroyable : plus vous restez longtemps, moins vous payez! 30 % sur la 3e nuit, 50 % sur la 4e nuit ou la 5e nuit gratuite!

Pour plus d’info : entourageresort.com!

Hôtel Manoir Vieux-Québec

Confort absolu

Situé au cœur du Vieux-Québec dans un bâtiment historique du XIXe siècle, l’hôtel Manoir Vieux-Québec est à quelques pas des meilleures attractions touristiques. L’hôtel fut rénové et agrandi en 2020; il a conservé son entité patrimoniale tout en incorporant les nouveaux standards d’hôtellerie d’aujourd’hui.

Les 47 chambres et suites combinent le cachet historique du Vieux-Québec et la modernité. Elles sont équipées d’un espace travail, d’un réfrigérateur, d’un sofa et bien plus, pour un confort absolu. Vous aurez donc un répit bien mérité après une belle journée au cœur l’action du Vieux-Québec. Vous pourrez également vous prélasser dans le jacuzzi intérieur, ou encore prendre un verre sur la magnifique terrasse sur le toit, vue sur le Château Frontenac et le fleuve Saint-Laurent incluse!

Les clients de l’hôtel obtiennent 15 % de rabais dans quelques restaurants de la ville, dont Ophelia et Bistro L’Atelier.

Pour plus d’info : manoirvieuxquebec.com!

Hôtel Montfort

Décrochez du quotidien

Centre de villégiature en pleine nature, à moins de 1 h 30 des grands centres urbains, l’Hôtel Montfort se distingue par ses chambres finement décorées et ses nombreuses activités. Avec un restaurant bistronomique et un spa nordique au look urbain, c’est la destination idéale pour décrocher de la routine quotidienne!

Lors de votre séjour à l’hôtel, vous avez accès à plusieurs activités et commodités comme le vélo, le fatbike, le canot, le kayak, le pédalo, la planche à pagaie ou encore la marche dans les kilomètres de sentiers. Après l’effort, profitez-en pour vous reposer près du feu extérieur et jouer à des jeux de société. Peu importe vos préférences, il y en a pour tous les goûts!

L’hôtel propose une panoplie de forfaits vous permettant de découvrir différentes facettes des régions avoisinantes. Qu’il s’agisse de plein air, de culture, de romance ou de détente, l’Hôtel Montfort offre tout ce qu’il vous faut.

Pour plus d’info : hotelmontfort.ca!

Le Petit Manoir du Casino

Voir Charlevoix autrement.

L’hôtel Le Petit Manoir du Casino est un petit bijou niché dans la magnifique région de Charlevoix. Surplombant le fleuve Saint-Laurent, il vous propose confort et détente dans l’une de ses 113 chambres entièrement rénovées en 2015. Elles sont toutes climatisées et la plupart munies de balcon ou terrasse, d’un foyer d’ambiance et d’un bain à remous. L’établissement vous offre un accès gratuit au Spa O’Quartz, centre détente en microclimat situé à même l’hôtel.

Le Petit Manoir du Casino est entouré d’attraits touristiques pour tous les goûts. Sportifs, gourmands, amateurs d’art, de culture et de sorties nature seront comblés à l’année! Envie de jouer? Le célèbre Casino de Charlevoix se trouve à quelques minutes à pied!

Pour plus d’info : petitmanoirducasino.ca

