Soins esthétiques : savoir prendre soin de soi

De plus en plus avancés technologiquement, les soins esthétiques sont porteurs de bien-être. Peu importe les bienfaits recherchés!

Que vous y ayez recours dans le but de magnifier votre physique ou encore de vous sentir mieux dans votre corps, les soins esthétiques contribuent à soigner l’apparence et l’esprit. Sans pour autant nuire à leur environnement. Voici quelques établissements «bien de chez nous» qui promeuvent ce type de soins grâce à leurs approches novatrices.

ZORAH Biocosmétiques

16 ans de bioperformance

Cette marque de cosmétiques primée propose des produits de soins naturels à base d’argan. Aimer son corps, c’est aussi aimer la planète. C’est la raison pour laquelle Zorah s’engage à respecter l’environnement à tous les stades de sa production et de sa distribution.

Biolifting : routine beauté de jour pour les peaux matures. Diminue instantanément l’apparence des rides et ridules! Lifting : ce sérum de jour travaille en profondeur sur les rides et ridules. L’effet combleur immédiat est le meilleur allié des clientes qui veulent un résultat instantané. Ora : réduit les cernes et les poches, et défatigue les yeux tout en apportant une hydratation essentielle à cette zone délicate de votre visage. C-Nature : formulé avec de la vitamine C et 10 % d’acide hyaluronique végétal, le sérum C-Nature repulpe, lisse et illumine le teint. Un véritable élixir de jeunesse!

Apprenez-en plus en visitant le zorahbiocosmétiques.com.

Idoine – Produits biocosmétiques

Bon pour la peau – et l’environnement

L’huile de Moringa, ingrédient principal de Idoine Bio, offre de nombreux bienfaits pour la peau. Riche en acides gras insaturés, vitamines et minéraux, elle est hydratante, apaisante, antirides et combat les taches brunes.

Pour les peaux sensibles, elle atténue les démangeaisons et la sécheresse, offrant une hydratation et une souplesse à la peau. Pour les peaux matures, elle encourage la production de collagène, améliore l’élasticité et favorise la régénération cellulaire. Pour les peaux mixtes, elle régule l’excès de sébum en plus d’éliminer les boutons et les points noirs grâce à ses propriétés antifongiques et antibactériennes.

En choisissant Idoine, vous soutenez les plantations de Moringa certifiées biologiques et équitables, contribuant ainsi à combattre la malnutrition et à préserver l’environnement. Idoine s’engage à promouvoir des pratiques agricoles respectueuses de la santé de la terre et des communautés locales.

Apprenez-en plus en visitant le idoinebio.com.

La Source Bains Nordiques

Détente hors du temps

Véritable référence dans le domaine du tourisme de détente, La Source Bains Nordiques vous offre une variété de services allant de l’expérience thermale aux traitements détente, tels que massages et soins haut de gamme.

Profitez d’installations parfaitement intégrées à la nature à l’architecture épurée et inspirante. Relaxez dans une atmosphère silencieuse et calme, laissant toute la place aux sons de la forêt, un atout primordial pour une ambiance qui ressource et apaise. Enfin, faites le plein d’énergie dans le magnifique bistro aux saveurs du terroir lanaudois! Disponible avant, pendant ou après une visite.

La Source Bains Nordiques : située à Rawdon, une détente hors du temps située à 60 minutes de Montréal.

Apprenez-en plus en visitant le lasourcespa.com.

Epiderma

Coup d’éclat assuré!

En juillet, obtenez 20 % de rabais sur tous les soins du visage offerts dans les 30 cliniques Epiderma du Québec! Pour une belle peau au naturel, optez pour un coup d’éclat assuré parmi les traitements suivants : microdermabrasion, peeling et photorajeunissement. Il s’agit du moment idéal pour prendre soin de votre visage avec la saison des mariages et des grands événements qui débute. Traitements complémentaires aussi offerts.

L’équipe médicale d’Epiderma maîtrise les techniques avancées d’injections antirides. Les agents de comblement permettent d’atténuer les cernes pour redonner un coup d’éclat au regard, de pallier une perte de densité, de redéfinir une mâchoire, et ce, sans chirurgie. Les injections de neuromodulateurs, popularisées sous le terme Botox, atténuent quant à elles les signes de l’âge comme les rides et ridules, les pattes d’oies ou un air fatigué.

Cet été, rehaussez votre beauté naturelle avec Epiderma. Prenez rendez-vous en ligne. Apprenez-en plus en visitant le epiderma.ca.

Davincia®

Moi, ma beauté, ma santé

Inventé par Nathalie Forget ND.A., la dermonaturopathe, le Soin Biocompatible® est tout simplement révolutionnaire. L’entreprise a d’ailleurs remporté le prix de la meilleure marque canadienne lors de la conférence LNE 2023.

Le Soin Biocompatible® est un masque vivant contenant trois types de micro-organismes, dont des probiotiques, pour agir sur le vivant avec le vivant. Cette formulation brevetée purifie intelligemment la peau en éliminant les produits chimiques qui nuisent à la flore cutanée.

Ce soin vivant fondé sur la science de la flore cutanée agit sur 15 problématiques en seulement 1 heure, laissant place à une nouvelle peau plus fraîche, plus propre, plus lisse, plus forte et plus hydratée.

Apprenez-en plus en visitant le davincia.ca.

BKIND

Be kind… être doux et gentil jusqu’au bout des ongles

Cet été, optez pour des vernis à ongles véganes, 21-FREE et à base de plantes pour créer vos manucures estivales! Près de 80 couleurs de vernis à ongles sont proposées par l’entreprise montréalaise, offrant ainsi un large choix de nuances pour agrémenter vos ongles pendant la belle saison. Ces vernis sont à la fois durables, de qualité professionnelle, végane et formulée à base de plantes à 77 %.

De plus, ils sont exempts de 21 ingrédients toxiques couramment présents dans les vernis à ongles. Que vous optiez pour des teintes vives et audacieuses ou des nuances subtiles et naturelles, les vernis à ongles de BKIND vous permettront de créer des manucures longues tenues en parfaite harmonie avec vos valeurs, l’environnement et le respect des animaux! Vernis à ongles : 16 $. Disponibles en boutique et en ligne.

Apprenez-en plus en visitant le bkind.com.

Prenez soin de votre corps tout en contribuant à la sauvegarde de l’environnement. Cet été, laissez libre cours à votre beauté, intérieure comme extérieure!

