Soins pour bébé, bon pour le commerce local

Que ce soit pour lui procurer les meilleurs soins, stimuler ses sens ou ajouter une touche douceur à son petit nid douillet, rien de mieux que les produits de fabrication québécoise pour rendre bébé Heu-Reux! Qualité, douceur, bienveillance, confort, originalité, chaleur, émerveillement, esthétisme… tous les mots sont bons pour décrire la qualité de produits pour tout-petits conçus par les entreprises d’ici!

Veille sur toi

Douceur et bienveillance

Veille sur toi est une entreprise manufacturière qui offre veilleuses, doudous et couvertures pour tout-petits depuis 2013.

Depuis 10 ans, plus de 100 000 veilleuses ont été adoptées afin d’éclairer les nuits des tout-petits! Aujourd’hui, en plus des veilleuses, l’entreprise offre des doudous rassurantes et des p’tites couvertes très douces.

Veille sur toi a également une magnifique boutique pour enfants à Laval, où vous retrouverez des produits uniques et de niche. Découvrez une belle sélection de produits québécois parmi sa sélection. Bienvenue dans son univers doux et bienveillant!

Pour en savoir plus : veillesurtoi.com!

Bullou et cie

Confort et esthétisme

Vous recherchez le confort pour votre enfant à naître tout en alliant l’esthétisme d’un produit de qualité? La couverture de sol de type courtepointe bulle est parfaite pour cela!

Vous serez comblé par son aspect aussi pratique que joli. Un très vaste choix de modèles s’offre à vous dans l’inventaire Bullou; l’entreprise produit même des modèles personnalisés au besoin afin de correspondre parfaitement à vos goûts et votre décor! La Bullou peut être utilisée partout à la maison et vous suivre au chalet ou en visite, procurant à votre enfant un endroit de détente sécurisant. De plus, son entretien est facile : laveuse/sécheuse.

Que vous l’achetiez pour vous ou pour l’offrir en cadeau, c’est un produit original idéal qui traverse le temps. On est tellement sur des bulles!

Pour en savoir plus : bullouetcie.com!

Cynthiart etc.

Éveiller bébé à l’art

Découvrez les créations illustrées uniques de Cynthiart etc. pour illuminer la chambre de bébé!

Cynthia, une maman illustratrice, donne vie à ses aquarelles et crée des décorations murales qui émerveilleront les tout-petits. Dessinées avec passion, ces créations apportent une ambiance chaleureuse à la chambre de votre enfant. Choisissez parmi de magnifiques affiches, toiles et accessoires textiles, tels que les trousses d’accessoires de bébé et housses de coussin décoratives, pour créer un espace enchanteur. Découvrez également des cadeaux de naissance personnalisés, comme des cartes-étapes illustrées et des affiches avec les informations de naissance de votre bébé!

Cynthiart etc. est fière de soutenir Opération Enfant Soleil et la Fondation en Coeur, deux organismes qui ont joué un rôle crucial pour cette famille. Avec 1$ de versé en retour à ces deux causes importantes, chaque produit vendu contribue à améliorer la vie des enfants malades.

Pour en savoir plus : cynthiartetc.com!

Bébé hibou

Des produits naturels et écolos

La marque de référence québécoise Bébé Hibou célèbre son 8e anniversaire cette année et continue d’émerveiller les parents avec sa gamme de produits naturels pour choyer leurs bébés!

Le baume réparateur Bébé Hibou fait des miracles pour apaiser la sécheresse et l’eczéma. Et que dire du liniment oléocalcaire bio, parfait pour les fesses sensibles de votre bébé? Sa formule en a fait un incontournable du quotidien des tout-petits : à chaque changement de couche, il nettoie délicatement les fesses, prévenant les rougeurs et offrant une alternative écologique aux lingettes traditionnelles. Proposant aussi des recharges écologiques pour certains de ses produits, Bébé Hibou va au-delà de son efficacité en préservant l’environnement.

Marie-Anne Pham, femme d’affaires passionnée, et Matthieu Dufour, microbiologiste expert, sont fiers de proposer des produits naturels créés en laboratoire au Québec, offrant aux parents la garantie d’une peau saine pour leur bébé tout en préservant l’environnement.

Pour en savoir plus : bebehibou.ca!

Jouet K.I.D.

Stimulation des sens

Les tout-petits adorent tirer sur les mouchoirs; Taf Toys s’est donc inspirée de cette fascination des bébés pour créer de magnifiques boîtes à mouchoirs!

Disponibles en deux modèles, elles encouragent la reconnaissance des couleurs, le jeu sensoriel et la motricité fine. La boîte Kimmy le koala propose des tissus en organza de haute qualité, des mouchoirs froissés et des rubans colorés, stimulant les sens et les capacités motrices. La boîte Magique, quant à elle, offre des balles colorées et des cartes « nourriture », en plus des mouchoirs. Parfaits pour l’exploration des couleurs et du mouvement, les tissus doux et colorés et les balles texturées aident les tout-petits à développer la saisie et la motricité fine, tout en explorant les couleurs et le mouvement.

La compagnie Taf Toys est nouvellement arrivée au Canada. Ses produits sont distribués dans les boutiques de jeux et jouets partout au Québec par l’entreprise Jouet K.I.D.

Pour en savoir plus : kidtoy.ca!

Prendre soin de bébé tout en encourageant les entreprises d’ici, c’est OUI!

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.