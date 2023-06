Bienvenue dans Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Mot de la mairesse

J’aimerais souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles résidentes et à tous les nouveaux résidents qui ont choisi de s’établir dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, et bien sûr, saluer toutes celles et ceux qui sont déjà bien établis chez nous.

Comme vous le savez ou vous apprêtez à le constater, VSP est un arrondissement unique. C’est un amalgame de quartiers bien distincts qui forment un tout inusité, mais non moins intéressant. Au contraire. La diversité des gens qui habitent et animent notre territoire est une particularité qui est célébrée. C’est aussi une richesse collective qui s’exprime par un esprit de communauté fort et rassembleur.

Ayant grandi ici avant d’aller explorer ailleurs, c’était pour moi un retour aux sources quand je suis revenue, il y a quelques années. Un choix entre autres motivé par une volonté de changer les choses et de faire une différence, bien humblement, dans le quartier qui m’a vue grandir et qui a inévitablement contribué à faire de moi la personne que je suis maintenant. Il y a donc un désir de redonner à VSP, pour ma famille et la vôtre.

Déjà, on a la chance d’avoir les magnifiques grands parcs que sont les parcs Jarry et Frédéric-Back, et évidemment, tous les autres espaces verts qui parsèment notre territoire. Il y a également l’incontournable cité des arts du cirque, un pôle culturel essentiel et une source de fierté pour tout Montréal. Voilà seulement quelques-uns des attraits de VSP à découvrir ou redécouvrir.

À l’image de ses habitantes et de ses habitants, l’arrondissement a donc beaucoup à offrir. L’offre en termes de commerces et d’activités est toute aussi variée que la population cosmopolite qui l’habite.

Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Au plaisir de vous croiser prochainement.

Laurence Lavigne Lalonde

Mairesse de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

514 872-0755

laurence.lavignelalonde@montreal.ca

Pour en savoir davantage, visitez le montreal.ca/villeray-saint-michel-parc-extension et abonnez-vous à leurs réseaux sociaux !

