Programmation estivale : Montréal-Est sort du lot

Les rendez-vous sportifs

Dès le 19 juin, profitez d’activités sportives à deux pas du fleuve. Mise en forme, yoga, danse en ligne, djamboola, bootcamp, zumba et plus : il y en aura pour tous les goûts et tous les âges – enfants et adultes. Pour participer, il suffit de venir avec de l’eau et un tapis si besoin (sans inscription).

Fête nationale du Québec

Pour célébrer la Fête nationale du Québec, l’excellente France D’Amour et le chansonnier Dany Pouliot seront sur scène le 23 juin, à partir de 19 h. Un conseil : apportez votre chaise et arrivez dès 16 h pour profiter de belles animations, des camions de cuisine de rue et du service de bar.

Fête du Canada

Le 1er juillet, de 13 h à 17 h, c’est toujours au parc de l’Hôtel-de-Ville que le lever du drapeau sera suivi par des ateliers de djembé, des jeux géants, la Jungle de Jack (remorque d’amusement pour enfants) et de la crème glacée. Des ateliers de skate seront aussi offerts à 9 h, 10 h 30 et 14 h, sur inscription uniquement.

Juillet SHOW

Pour cette première édition, nous faisons monter le mercure en déroulant le tapis rouge pour 2Frères, Laurence Jalbert, King Melrose, Sam Krüger, Anne Bisson et Emmanuelle Boucher. Un festival de talents à savourer gratuitement et sans modération dès le 8 juillet.

Fête du citoyen

Au programme des festivités qui débutent à 13 h : épluchette de blé d’Inde, jeux gonflables et belles animations suivies d’un spectacle sur les dinosaures puis du fameux groupe Yelo Molo qui nous offre un spectacle de 2 heures dans le cadre de sa tournée d’adieu.

Venez nombreux et chaise en main pour les spectacles en plein air.



Pour en savoir davantage, visitez le ville.montreal-est.qc.ca !

