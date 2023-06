2Frères et Laurence Jalbert en spectacle gratuit

Les festivités débuteront le 8 juillet, à 20 h, avec le grand spectacle en plein air de 2Frères, au parc de l’Hôtel-de-Ville. Avec plus de 275 000 albums vendus, le duo n’a plus besoin de présentation. Cet été, les deux complices remontent sur scène, juste pour vous, avec leurs mélodies accrocheuses. Coup de cœur garanti.

Le 22 juillet, à 20 h, l’incontournable Laurence Jalbert vous présentera ses plus grandes chansons sur scène. Grâce à son énergie contagieuse et la complicité de son guitariste, c’est tout Montréal-Est qui sera conquis. Durant toute la durée de ces deux événements, des camions de cuisine de rue et un service de bar seront disponibles sur place.

Les jeudis du mois de juillet mettront en vedette des artistes au talent indéniable, dès 19 h, à la rotonde du parc de l’Hôtel-de-Ville : King Melrose, le 6 juillet (pop-soul énergique et contagieuse); Sam Krüger le 13 juillet, avec des chansons nostalgiques; la pianiste et chanteuse de jazz Anne Bisson, en duo avec son fils le 20 juillet; et Emmanuelle Boucher le 17 juillet (musique country francophone). En bonus, des camions de rue seront disponibles pour vous régaler en famille et entre amis.



Pour profiter pleinement de ces performances, prenez soin d’arriver tôt pour être aux premières loges et apportez votre chaise. Premier arrivé, premier servi! L’événement est ouvert à tous et sans réservation. Vos familles et amis sont les bienvenus sur le site du parc de l’Hôtel-de-Ville, qui se trouve derrière le 11370 rue Notre-Dame.

Pour en savoir plus et connaître les dernières mises à jour, consultez le ville.montreal-est.qc.ca et abonnez-vous à la page Facebook de la Ville de Montréal-Est !

