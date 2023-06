Bienvenue à Montréal-Est! 

Que vous veniez d’emménager à Montréal-Est ou avez la chance d’être voisins de la municipalité, voici quelques informations bien utiles et pratiques pour profiter à 100 % de toutes les ressources offertes au grand public. Et particulièrement aux nouveaux résidents!

Pour commencer, Montréal-Est est bien une ville et non un arrondissement de Montréal. La municipalité a aujourd’hui à sa tête une mairesse, Anne St-Laurent, qui gère le territoire avec 6 conseillers municipaux couvrant 6 districts : Michel Bélisle, Mario Bordeleau, Jean-Paul Dahm, Yan Major, Denis Marcil et Robert Schloesser.

Pour vous servir et répondre à toute question ou requête, plusieurs ressources existent :

ville.montreal-est.qc.ca

servicescitoyens@montreal-est.ca

Le 514 905-2000, option 1

Facebook.com/villedemontrealest

Vous pouvez, bien entendu, vous rendre en personne à l’hôtel de ville situé au 11-370 rue Notre-Dame. Le bâtiment abrite la bibliothèque Micheline-Gagnon, au 3e étage. Un lieu ouvert à tous, petits ou grands curieux de profiter de plusieurs activités, ateliers, jeux, d’un accès gratuit à Internet et bien sûr, de milliers de livres pour tous les goûts.

Côté pratique, afin de suivre le fil d’actualité et pour ne rien manquer à Montréal-Est, plusieurs ressources vous sont offertes :

Pour les friands de sports, une visite du Centre récréatif Édouard-Rivet(CRÉR pour les intimes) s’impose pour profiter des bains libres gratuits, se restaurer et profiter d’une large palette d’activités à prix réduit pour les Montréalestois.

Du côté des activités extérieures, l’été sur le territoire vaut vraiment le détour grâce à une programmation sportive gratuite et des activités estivales étoffées : 2Frères, Laurence Jalbert, Yelo Molo, épluchette de blé, crème glacée, ateliers de skateboard, jeux gonflables, Juillet SHOW, Fête du citoyen ne sont que quelques exemples de ce qui vous attend au parc de l’Hôtel-de-Ville, cet été.

Côté pratique, plusieurs organismes reconnus sont là pour vous aider. Enfin, parmi les dates à retenir :

La collecte du bac bleu s’effectue le vendredi.

La collecte des bacs noirs et bruns, ainsi que des encombrants, le mercredi.

Pour en savoir davantage, visitez le ville.montreal-est.qc.ca et abonnez-vous à la page Facebook de la Ville de Montréal-Est !

