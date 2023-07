Prime Day 2023 : les meilleures offres sur les générateurs solaires portables

Les générateurs solaires portables sont des outils absolument formidables et surtout très pratiques lorsque vos sources d’énergie sont limitées ou difficilement accessibles. Ils conviennent à une grande variété d’utilisateurs potentiels, comme les amateurs de camping, d’activités de plein air et de sports d’aventure. Ils peuvent aussi s’avérer très utiles dans les situations d’urgence, comme les catastrophes naturelles ou lorsque les sources d’énergie traditionnelles, comme les réseaux électriques ou gaziers, sont hors service.

Un générateur solaire portable est un appareil qui utilise l’énergie des panneaux photovoltaïques pour convertir la lumière du soleil en électricité. Il peut être utilisé pour alimenter des appareils ménagers et électroménagers, des équipements médicaux et professionnels, des dispositifs de chauffage, d’éclairage et de ventilation. Il s’agit d’une source d’énergie respectueuse de l’environnement apte à fournir de l’électricité dans des endroits hors réseau ou lors de coupures de courant fréquentes.

AC200P : le choix idéal pour la vie hors réseau Passionné d’auto-caravane ou de van life? La centrale électrique AC200P est faite pour vous. Ce modèle dispose d’une énorme capacité de batterie de 2 000 Wh et d’une puissante sortie CA de 2 000 W (surtension de 4 800 W) apte à gérer à peu près n’importe quel appareil de VR sur la route. Plus besoin de chercher des campings pour refaire le plein d’énergie. D’autant plus que l’AC200P dispose d’une charge solaire impressionnante de 700 W qui permet de rester branché même dans les endroits éloignés. Au contraire des générateurs à combustion, l’AC200P peut être utilisé dans les voitures et les tentes sans produire grand bruit ni émissions nocives. L’AC200P, une puissance mobile, utile et rentable.

AC300 et B300 : alimentez votre maison et plus encore L’AC300 change la donne au niveau de l’alimentation en énergie de votre maison lors de pannes et autres urgences. Avec une sortie CA robuste de 3 000 W (surtension de 6 000 W) et de 16 prises différentes, l’AC300 peut alimenter la plupart des appareils électroménagers de la maison, des réfrigérateurs aux micro-ondes en passant par votre machine CPAP. Ne craignez plus non plus de perdre des fichiers informatiques en cas de coupure de courant soudaine si vous travaillez à domicile, car l’AC300 est équipé d’une fonction d’alimentation sans interruption (UPS) qui lui permet de passer de l’alimentation secteur à l’alimentation batterie en 20 minutes. De plus, en branchant l’AC300 à quatre batteries d’extension B300, il est possible de disposer d’un énorme stockage d’énergie de 12 288 Wh, suffisant pour alimenter une maison entière pendant des jours. L’AC300 utilise des batteries LiFePO4 avec une durée de vie de plus de 3 500 cycles. Ce qui représente grosso modo 10 ans d’utilisation à raison d’une récharge par jour. À partir de 3 799 $, était de 4 598 $ Économisez 799 $ En savoir plus

AC500 et B300S + Chariot pliant gratuit : avoir accès à une puissance sans précédent Inutile de chercher ailleurs pour plus de puissance et d’extensibilité. Le combo AC500+B300S surpasse son prédécesseur AC300 avec des améliorations remarquables en termes de puissance, de capacité et de vitesse de charge. Sa toute-puissance continue de 5 000 W (surtension de 10 000 W) peut répondre à presque toutes les demandes de puissance ou presque. Couplé à la batterie extensible B300S, L’AC500 offre une capacité maximale de 18 432 Wh, plus que capable de faire le pont entre des coupures de courant ultra-longues. Comme tous les produits BLUETTI, l’AC500 utilise des batteries LiFePO4 écologiques et sûres, ce qui en fait un investissement à long terme. De plus, l’AC500 a une capacité de charge solaire maximale de 3 000 W qui aide à réduire la demande en électricité et les factures d’énergie. Et comme il est modulaire et mobile, il peut facilement alimenter la vie hors réseau dans les régions plus reculées. À partir de 5 798 $, était de 6 148 $ Économisez 350 $ En savoir plus

EB3A, EB55 et EB70S : alimentation portable pour le camping BLUETTI propose les EB3A, EB55 et EB70S comme sources d’alimentation mobiles essentielles pour les campeurs et les amoureux de la nature qui souhaitent rester connectés en toute liberté. Ces unités d’alimentation compactes et portables sont disponibles en différentes capacités, de 268 Wh à 716 Wh, pour répondre aux différents besoins. Équipés de plusieurs prises, y compris des ports AC, des ports USB, des prises de voiture et même des chargeurs sans fil, ces boîtiers d’alimentation vous permettent de garder sous tension vos appareils essentiels aux grandes expériences en plein air. Ces derniers modèles pèsent entre 4,2 et 9,5 kg et constituent d’excellentes sources d’alimentation de dépannage. L’EB3A peut recharger un iPhone12 jusqu’à 25 fois, par exemple. À partir de 329 $, économisez jusqu’à 30 % En savoir plus En savoir plus En savoir plus

AC60 et AC180 : un monde de possibilités d’extérieur L’été est le meilleur moment pour le camping sur la plage, la pêche, la navigation de plaisance, et d’autres activités qui risquent de vous éclabousser. Avec l’AC60 et l’AC180, plus besoin de vous soucier de coupures de courant soudaines lors de vos déplacements. Classé IP65 pour la résistance à l’eau et à la poussière, l’AC60 est une solide source d’alimentation extérieure. À moins de 10 kg, c’est la combinaison parfaite de portabilité et de grande capacité. Outre sa propre batterie LFP de 403 Wh, il peut être combiné à des batteries d’extension B80 pour une capacité maximale de 2 015 Wh. (le prix de l’inscription anticipée pour AC60 est prolongé jusqu’au 20 juillet) L’AC180 est une centrale électrique de 1 800 W/1 152 Wh qui maintient la portabilité avec une vitesse de charge améliorée. L’AC180 prend en charge une charge solaire de 500 W et une charge AC rapide de 1 440 W, ce qui permet une charge de 0 à 80 % en 45 minutes. De plus, il est également compatible avec les batteries supplémentaires B80, B230 et B300 pour une plus grande capacité, libérant plus de possibilités. Pas étonnant qu’il ait reçu de nombreux retours positifs du marché depuis son lancement.

