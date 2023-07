Chambre de commerce de Montréal-Nord

Une activité estivale réussie pour la Chambre de Commerce et d’industrie de Montréal-Nord

C’est le 15 juin dernier que s’est déroulé le cocktail estival de la Chambre où les membres étaient invités à une activité de réseautage dans une ambiance joviale et décontractée. Une belle occasion de célébrer le retour des beaux jours et d’accueillir de nouveaux membres.

Empire Royal

Pour un événement inoubliable

Située à Montréal-Nord, la salle de réception Empire Royal est spécialisée dans la location de salles pour des événements comme des mariages, des anniversaires, des réceptions, des baptêmes, des partys de Noël, des congrès, et cetera. L’équipe de l’Empire Royal est là pour vous guider et vous conseiller dans la planification de tous les grands et petits événements de la vie.

Empire Royal travaille en collaboration avec des traiteurs de renom afin de vous offrir des menus sur mesure, qu’il s’agisse d’un banquet somptueux, d’un cocktail raffiné ou d’un buffet délicieux. Contactez-nous dès aujourd’hui pour faire de votre prochain événement un moment inoubliable.

Apprenez-en plus en visitant le empire-royal.ca!

Netcom

Faire du nettoyage une priorité!

NETCOM. Cette entreprise jeune et prometteuse œuvre dans le domaine de l’entretien ménager. Elle offre des services de nettoyage pour les établissements commerciaux, industriels et résidentiels aussi bien que pour les bureaux administratifs, jardins d’enfants et écoles. Ces établissements ont la particularité de drainer un flux important de personnes et leur propreté a une influence significative sur le bien-être des employés, des clients et des enfants. Le nettoyage des locaux est donc un impératif absolu dont toute entreprise qui se respecte ne saurait se soustraire. Si certaines préfèrent déléguer ces tâches à l’interne de nettoyage, ces dernières représentent un choix lourd de conséquences en raison des frais engagés.

Apprenez-en plus en visitant le netcoms.ca!

AhiMiton

Fierté et élégance

Cette boutique propose des écharpes glamours en cachemire, soie, saré peuhl, coton et autres matériels. Avec Ahimiton, revêtez la fierté culturelle partout où le besoin se fera sentir et portez des foulards ou des écharpes autrement. Ces accessoires relèvent constamment votre élégance et marquent votre présence.

AhiMiton est une idée originale de Mondoukpè Lagnik, grande amoureuse des sarés peuhls (melhafa, lafaya, saharis) naturellement teintés d’indigo sur des tissus de coton 100 %, traditionnellement fabriqués en Afrique (Niger, Mauritanie, Tchad, Cameroun, Somalie, Soudan, Nigéria, et cetera).

Fondée en 2017, AhiMiton est une marque de carrés et de rectangles de tissus fabriquée au Canada. La forme des tissus varie et plusieurs designs sont des propriétés intellectuelles d’AhiMiton.

Apprenez-en plus en visitant le ahimiton.com!

Nancy Célestin

Courtier hypothécaire

Nancy Célestin est courtière chez les Architectes hypothécaires. Elle maîtrise toutes les subtilités des normes bancaires de plus d’une vingtaine d’institutions financières (taux d’intérêt, marge de crédit hypothécaire, et cetera). Elle offre, entre autres choses, les services suivants: offres d’achat, refinancement, rachat de part, séparation, préapprobation, transfert d’hypothèque.

Apprenez-en plus en visitant le archyp.ca!

Saviez-vous que la Chambre de Commerce et d’industrie de Montréal-Nord (CCIMN) compte plus de 300 membres actifs est qu’elle est au cœur de la riche histoire de Montréal-Nord depuis plus de 70 ans?

En être membre, c’est intégrer un réseau dynamique d’entrepreneurs et cultiver des opportunités de réseautage, de soutien et de nombreux autres services et rabais.

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.