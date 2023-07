Recherchée : main-d’œuvre féminine

Pour dénicher de nouvelles recrues, Annie Laliberté manie les mots et se joue de la langue. Pour féminiser sa profession. Pour encourager les femmes à se faire une place dans l’industrie de l’automobile.

L’art et la manière. Changer le monde, un mot à la fois. Faire fi de l’orthographe inclusive… Ce ne sont pas les choix de titres qui manquent au moment d’écrire un article sur Annie Laliberté, la directrice générale et associée de Beauport Hyundai et de Genesis de Québec. Une femme d’affaires d’une envergure exceptionnelle, à la lumière de la reconnaissance de son milieu.

Prix Coup de Foudre d’Affaires 2015 (volet Accomplissement) de l’Association des femmes entrepreneures de Québec, en lice pour une deuxième année consécutive aux Prix Lauréat CADA en 2023 (catégorie Commerce de détail)… Cette femme qui était destinée à devenir pilote d’avion a fait ses débuts dans l’industrie de l’automobile à l’âge de 24 ans. «J’ai commencé comme secrétaire aux ventes. Dès que j’ai mis les pieds dans le showroom, il y a eu un déclic dans ma tête. À partir de ce jour-là, je savais que j’allais faire carrière dans l’univers de l’automobile.»

Je me disais que je pouvais apporter de nouvelles idées et révolutionner certains aspects de la business. L’ampleur du défi m’emballait. Annie Laliberté, la directrice générale et associée de Beauport Hyundai et de Genesis de Québec

Petit à petit, Annie Laliberté grimpe les échelons. Curieuse touche-à-tout, elle passe d’un département à l’autre, apprend toutes les ficelles du métier, autant du côté des fabricants que celui des détaillants. Il n’y avait pas beaucoup de femmes dans le domaine lorsqu’elle a commencé, en 1989. Et pratiquement aucune dans la région de Québec. «Je me disais que je pouvais apporter de nouvelles idées et révolutionner certains aspects de la business. L’ampleur du défi m’emballait… »

Trois décennies et demie plus tard, les idées continuent de fuser de plus belle.

Sa plus récente idée originale et innovante? Recruter au féminin. En dépit des règles linguistiques. Quitte à bousculer un certain establishment. Au détriment de l’écriture inclusive qui vise une représentation égale de toutes parts. «Désolée, mais, ça ne marche pas de publier des offres d’emploi de mécaniciens(nes) entre parenthèses. Les femmes ne répondent pas à ça. Elles ne se sentent pas concernées », constate avec regret cette dirigeante plus convaincue que jamais qu’il faut s’adresser directement aux femmes. Quitte à faire une entorse à l’étiquette en vigueur. Quitte à faire des vagues.

Annie Laliberté, qui transmet également son expérience à travers le programme «Initiative Femmes» de la Banque Scotia et qui mentore des femmes de l’industrie automobile, prêche l’action positive par une discrimination positive en faveur de celles-ci. Plus fort encore, elle a joint la parole aux gestes récemment en publiant des offres d’emploi 100 % féminines sur le site de la Corporation Mobilis des concessionnaires automobiles de la grande région de Québec, un organisme qui regroupe 145 concessionnaires automobiles et de camions lourds.

La première d’entre elles se lisait ainsi : «Beauport Hyundai est à la recherche de deux techniciennes en mécanique, horaire 4 jours/semaine (https://www.corporationmobilis.com/postes/technicienne-en-mecanique/).»

La deuxième, elle, se lisait comme suit : «Beauport Hyundai / Genesis de Québec recherche actuellement une préposée à l’esthétique (https://www.corporationmobilis.com/postes/preposee-a-lesthetique-2/).»

Deux annonces, un ton nouveau. Un ton qui résonne fort dans un monde où le manque de main-d’œuvre est une problématique générale et un enjeu majeur. Un monde dans lequel Annie Laliberté a non seulement décidé d’innover en matière de recrutement, mais aussi de faire d’une pierre deux coups : soutenir les femmes at large et accroître leur représentation dans l’industrie automobile. Et les réactions n’ont pas tardé. La preuve : Annie Laliberté vient tout juste de pourvoir l’un des postes affichés au féminin. Comme quoi, il suffit parfois de trouver les bons mots pour tomber sur les bonnes personnes dans la vie.

Au Québec, les femmes représentent seulement 18 % de la main-d’œuvre dans les services automobiles. Dans les métiers spécialisés, ce pourcentage descend à 6,4 %.

Pour en savoir

Crédit Photos : ©Marjorie Roy, Optique Photo

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.