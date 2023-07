Un été actif en pleine nature au Mont SUTTON

C’est enfin le temps des vacances ! Que vous ayez besoin de vous ressourcer dans la contemplation de la nature ou que vous cherchiez des activités stimulantes en plein air, le Mont SUTTON propose un site enchanteur avec de multiples possibilités.

Tyrolienne géante ou à virages

Les amateurs de sensations fortes seront servis avec des tyroliennes uniques en leur genre ! Il y a d’abord la tyrolienne géante : la plus inclinée au Canada, celle-ci vous permet de descendre le mont suspendu dans les airs sur une distance de 1 km, oui vous avez bien compris 1000 mètres! Et préparez-vous à vivre une expérience excitante puisque la descente peut atteindre une vitesse de 100 km/h !

Deuxième tyrolienne ajoutée juste au cours de l’été 2023 : une tyrolienne à virages en terrain boisé; seule expérience de ce type dans tout l’Amérique du Nord! Véritable montagne russe en forêt, cette tyrolienne vous fera survoler les sous-bois sur un parcours de 655 mètres jalonné de chutes, remontées, tournages multiples et boucles spectaculaires. Des forfaits à prix réduit sont disponibles pour les visiteurs aventureux qui désirent vivre ces deux attractions exceptionnelles.

Vélo de montagne

En collaboration avec l’obnl Plein air Sutton, lee Mont SUTTON offre plus de 45 km de sentiers de vélo de montagne qui sauront satisfaire autant les novices que les experts. De plus, il y a sur place un service de location de vélo, une boutique d’accessoires et de vêtements pour les cyclistes et un atelier pour les mises au point et les réparations. Vous pouvez également réserver pour des cours privés de vélo de montagne.

Disque-golf en terrain boisé

Mais qu’est-ce que le disque-golf ? Simple ! Tout comme le golf, le jeu se joue sur un parcours de 18 trous (dans ce cas-ci, 18 paniers) où vous devez y lancer un disque semblable au frisbee, le tout en moins de tirs possibles. Aménagé au coeur des pistes et sous-bois, le terrain présente un environnement magnifique pour expérimenter ce sport qui gagne de plus en plus en popularité.

Balade en télésiège et randonnée pédestre

Le Mont SUTTON possède aussi de nombreux sentiers de randonnée pédestre autant pour les débutants que pour les randonneurs expérimentés. Vous pourrez profiter du grand air en admirant la beauté de la nature et aussi, en observant les sculptures d’artistes locaux aux abords des pistes. Il est également possible de combiner randonnée à pied et balade en télésiège, ce dernier vous menant rapidement à un point d’observation en altitude et qui va sans dire est comme un manège en soi avec les pieds dans le vide à la montée comme à la descente.

