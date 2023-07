Maison de rêve digne d’un château rustique au cœur du Plateau pour 2 499 000$

Cette imposante et majestueuse maison jumelée de 3 étages, habillée de superbes boiseries, de briques et de pierres taillées détonne à la fois par son décor rustique rehaussé d’installations modernes, la verdure luxuriante de son magnifique jardin-terrasse et sa piscine creusée à l’eau salée.

D’une beauté à couper le souffle

Construite en l’an 1900, cette résidence unifamiliale haut de gamme est une véritable oasis de calme située à quelques pas seulement du centre-ville. Un lieu de vie tout à fait unique par son aménagement intérieur, où le bois, la brique et la pierre sont à l’honneur, et par son aménagement extérieur, où les arbres et la verdure reprennent leurs droits. Une maison spectaculaire donc, réaménagée à partir de matériaux nobles, où s’entremêlent harmonieusement l’art et l’amour du travail bien fait.

Styles et époques

Avec une façade sur rue de quarante pieds, cette grande propriété de luxe offre un vaste espace de vie réparti sur trois étages. L’ensemble compte 13 pièces, dont 5 chambres spacieuses, 2 salles de bains, une salle d’eau et un sous-sol astucieusement aménagé sur une dalle de béton radiant. De son côté, la grande cuisine de style d’époque a été conçue et réalisée par les ébénistes de la célèbre firme montréalaise Kastella. La finition et la qualité des armoires, bahuts, comptoirs et étagères se résument à une démonstration probante dans l’art de travailler le bois.

D’hier et d’aujourd’hui

De larges fenêtres architecturales baignent les lieux de lumière naturelle, alors que l’agencement harmonieux des planchers en bois de pin, des hauts plafonds et des poutres suspendues confère à l’ensemble un mélange de charme d’antan et de modernité. De son côté, l’aménagement de la suite des maîtres se révèle magistral avec ses grandes fenêtres horizontales et son foyer au gaz. Tout comme le boudoir est charmant avec son petit balcon de bois, les chambres d’invités luxueuses et le design de la grande salle de bain d’une élégance épurée.

Une cour magnifique

Matériau de prédilection à l’intérieur des murs, le bois s’impose tout aussi majestueusement à l’extérieur du bâtiment. Entre le grand balcon qui surplombe le jardin ombragé d’arbres matures et la grande terrasse entourée de fleurs et de vivaces où trône au milieu la piscine creusée de forme rectangulaire, l’aménagement esthétiquement parfait de la cour fait de cet espace protégé un îlot de paix, un petit paradis urbain.

