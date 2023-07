Spécial écoles privées

Vous souhaitez donner un nouveau sens à votre existence? Redonner un second, un troisième, voire un quatrième souffle à votre carrière? D’acquérir de nouvelles connaissances afin de réaliser le rêve professionnel que vous caressez depuis toujours? C’est le moment!

Partir à la découverte des écoles privées de chez nous, c’est se donner la chance d’avancer et de progresser dans la vie par la voie de programmes personnalisés et des projets à la fois stimulants et inspirants.

En voici cinq propres à vous inspirer dans votre démarche d’apprentissage.

Collège BCM

Une formation qui mène à l’emploi!

Situé à Montréal, le Collège BCM accueille des étudiants dans le contexte d’un partenariat avec le Campus Notre-Dame-de-Foy, un établissement collégial privé, accrédité par le ministère de l’Enseignement supérieur. Le CNDF propose aux étudiants des programmes et des ressources éducatives pour bien les lancer dans la vie active.

• Techniques d’éducation à l’enfance (JEE.0K) : avec un taux de placement de 95 %, ce programme menant à une attestation d’études collégiales, forme du personnel éducateur apte à exercer différentes fonctions dans les services de garde.

• Accompagnement en déficience (JNC.0E) : ce programme, menant à une AEC, forme des candidats disposés à aider les personnes avec des déficiences physiques et psychologiques. Les candidats doivent posséder un DES ou une formation jugée suffisante, telle que l’expérience professionnelle dans le domaine. Prêts et bourses disponibles. Les cours sont offerts de jour, de soir et le dimanche.

Pour en savoir plus : collegebcm.ca

Cégep Gérald-Godin

Développez votre carrière de rêve

Étudier à la Formation continue du Cégep Gérald-Godin, c’est s’offrir l’accès à un pôle d’apprentissage qui évolue de concert avec les industries du secteur afin d’obtenir une formation qui correspond aux besoins du marché du travail afin de l’intégrer rapidement. Dans un souci de prioriser la réussite de sa communauté étudiante, le centre offre une grande variété de programmes en mode hybride ou à distance de façon à favoriser la conciliation des différentes obligations de tout un chacun.

La Formation continue du Cégep Gérald-Godin offre également la possibilité d’entreprendre une reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) pour que les personnes qui ont de l’expérience dans un domaine professionnel puissent la faire reconnaître à sa juste valeur et obtenir un diplôme.

Quelles que soient vos ambitions, la Formation continue du Cégep Gérald-Godin vous accompagnera à travers un parcours personnalisé qui vous mènera vers le développement de votre carrière rêvée.

Pour en savoir plus : cgodin.qc.ca

Collège d’Anjou

Pour les mener à bon port

Fondé en 1993 sous le nom de l’École secondaire Marie-Victorin, l’école déménage dans ses nouveaux locaux en 2006 et profite de l’occasion pour changer de nom pour se faire appeler le Collège d’Anjou. Depuis, ce dernier se démarque du lot à l’aide d’investissements majeurs qui lui permettent de répondre et de s’adapter aux besoins sans cesse changeants d’une école au 21e siècle.

Le Collège transmet dans son action éducative des valeurs de collaboration, d’audace et de réussite. L’élève qui fréquente le Collège d’Anjou développe la volonté de réussir, un goût pour l’effort, un sens des responsabilités, une plus grande autonomie et une ouverture sur le monde. Le Collège d’Anjou est aussi un établissement innovateur qui propose un modèle unique de tutorat dans lequel la créativité, la motivation, le sens de collaboration et l’ambition de la réussite sont valorisés par un personnel d’enseignants passionnés, proactifs et à l’écoute des besoins évolutifs des jeunes.

Pour en savoir plus : collegedanjou.qc.ca

Centre de formation professionnelle des Carrefours

CFP des Carrefours : offrez-vous une flexibilité!

Une formation reconnue dans le domaine de l’administration, du tourisme ou de l’informatique vous intéresse? Le CFP des Carrefours, situé à Verdun, vous offre cette opportunité.

Les programmes proposés sont : Secrétariat, Secrétariat scolaire, Comptabilité, Soutien informatique, Réception en hôtellerie et Soutien administratif aux secteurs publics. L’approche pédagogique, qui se veut novatrice, est adaptée à la réalité du marché du travail et offre par conséquent nécessaire des formations hybrides. Cette approche permet aux élèves d’apprendre à se rendre plus flexible en combinant les cours en ligne avec des séances en présentiel, tout en assurant la réussite scolaire.

Le CFP des Carrefours valorise la vie étudiante et encourage l’engagement actif de ses élèves à travers de nombreuses activités. L’établissement favorise l’inclusion et le bien-être au sein d’un environnement propice à l’apprentissage et au développement des compétences individuelles. Venez découvrir un milieu d’étude agréable qui vous mènera vers une nouvelle vie professionnelle!

Pour en savoir plus : cfpdescarrefours.centrecsmb.com

Collège Régina Assumpta

Un milieu de vie bienveillant, des projets stimulants

Au Collège Regina Assumpta, la valorisation des talents et des passions est au cœur de l’accompagnement des élèves. Encadrés par un personnel réputé pour sa démarche pédagogique de qualité, les élèves peuvent se développer pleinement dans un milieu bienveillant et à travers des projets stimulants.

Cinq concentrations sont offertes dans des installations de grande qualité :

• Arts visuels : comprendre le monde à travers l’art et s’y révéler;

• Danse : exprimer l’art et communiquer par le mouvement

• Musique et techno : créer et vivre sa musique à l’ère numérique;

• Science et robotique : construire le monde de demain;

• Sports : se dépasser dans un équilibre parfait.

Devenir reginien.ne, c’est intégrer une école qui propose bien plus que des expériences éducatives : c’est vivre au sein d’un milieu de vie qui forme et outille les citoyens de demain.

Rendez-vous pour une visite le samedi 16 septembre, entre 9 heures et 15 heures!

Pour en savoir plus : reginaassumpta.qc.ca

Grâce à la panoplie de programmes et la flexibilité opérationnelle que proposent les écoles privées de chez nous, ce ne sont pas les choix qui manquent à nos jeunes étudiants. À vous, donc, de choisir. Et puis, à toi d’entreprendre LA formation préparatoire qui te mènera un jour à l’emploi idéal et à la carrière de tes rêves !

