La Laurentide de retour sur les tablettes

Absente des dépanneurs et épiceries depuis 2012, la bière Laurentide sera de retour sur les tablettes d’un commerce près de chez vous grâce aux efforts d’un passionné de houblon de Mercier-Est.

Éric Côté est un grand amoureux et collectionneur de produits brassicoles. Sur sa page Facebook, Juste de la bière, il a lancé une pétition demandant à la brasserie Molson Coors de ramener la Laurentide dans les dépanneurs et épiceries de la province, celle-ci n’étant distribuée que dans certains bars et restaurants du Québec.

«C’était l’une des demandes les plus fréquentes sur ma page Facebook. Lorsqu’une femme m’a dit qu’elle ne ferait pas garder sa fille pour aller boire une Laurentide au bar, j’ai décidé d’agir», indique le résident de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

«J’ai beaucoup de souvenirs avec la Laurentide. En plus d’aimer le goût, c’était la bière la plus populaire dans ma jeunesse» -Éric Côté

La pétition récolte rapidement un millier de signatures. Devant l’effervescence, la brasserie Molson Coors a décidé de passer à l’action.

«C’était une demande que nous avions de nos clients. En voyant les réactions à la suite de la pétition, nous avons décidé de la ramener pour une quantité limitée. M. Côté a été l’un des éléments déclencheurs», affirme François Lefebvre, directeur, affaires corporatives, Québec et Atlantique à Molson Coors Canada.

Un total de 124 000 caisses de cette bière blonde sera vendu à l’échelle du Québec, dont dans l’un des marchés les plus importants de la Laurentide, l’est de Montréal.

«Selon les réactions et la demande des consommateurs, nous pourrions en produire davantage», laisse entendre M. Lefebvre.

Un début

M. Côté ne compte pas s’arrêter là. Après la Laurentide, il aimerait bien revoir la O’Keefe.

«On la trouve que dans certains dépanneurs qui en ont fait la demande, mais à Montréal, je n’ai trouvé qu’un endroit qui l’offre. Je vais travailler là-dessus», annonce le passionné.

La bière Laurentide sera de retour dans des dépanneurs et épiceries du Québec à compter du 16 janvier.

Une visite spéciale

Pour commémorer le retour de la bière Laurentide sur les tablettes, en janvier, Éric Côté a été invité à aller visiter la brasserie de la rue Notre-Dame, le 5 janvier dernier.

«Nous voulions faire plaisir à M. Côté, que je considère comme le plus grand fan de la Laurentide. Nous lui avons donné les deux premières caisses en cadeau», mentionne François Lefebvre, directeur, affaires corporatives, Québec et Atlantique à Molson Coors Canada.

«C’était inespéré. Je suis très content», se rappelle M. Côté.

Le Montréalais a déjà bu l’une des deux caisses. Toutefois, personne ne touchera à la seconde qu’il souhaite garder pour sa collection.

