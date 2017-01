Par Edith Lederer, The Associated Press

Par Josh Lederman, The Associated Press

Par Rédaction, The Associated Press

LONDRES — La première ministre du Royaume-Uni, Theresa May, prend ses distances face aux critiques adressés à Israël par le président...

Par Rédaction, The Associated Press

BEYROUTH — Malgré des violations mineures, le cessez-le-feu entré en vigueur à minuit en Syrie semblait être généralement respecté...

Par Bassem Mroue et Suzan Fraser, The Associated Press