À quoi rêvent les poules? Les porcs aiment-ils jouer? Un nouveau balado répond à ces questions

«Au nom des animaux»: c’est le nom du nouveau et tout premier balado lancé par la SPCA de Montréal. Animée par la journaliste et écrivaine Claudia Larochelle, cette première saison démystifie les capacités cognitives des animaux et aborde les enjeux liés à leurs conditions de vie et à leur bien-être.

Ce sont six espèces animales qui sont présentées dans cette première saison: la vache, le porc, la poule, le poulet, le dindon, et le renard. À quoi rêvent les poules ? Les porcs aiment-ils jouer ? Voici quelques questions auxquelles tente de répondre Claudia Larochelle dans ce nouveau balado, à l’aide d’experts reconnus dans le milieu.

«On aime nos chats et nos chiens, mais est-ce qu’on se préoccupe autant du sort réservé aux autres animaux ? A-t-on des devoirs moraux envers eux? Je pense qu’il était plus que temps d’approfondir ces questions», commente Claudia Larochelle.

Cette première saison s’intéresse donc aux animaux d’élevage, des espèces que la SPCA de Montréal a défendues dans sa récente campagne de sensibilisation «Ce n’est pas parce qu’ils vont mourir qu’ils ne méritent pas d’être protégés», dont le manifeste aurait accumulé plus de 28 000 signatures à ce jour. «Pour la SPCA de Montréal, le balado est un format idéal pour faire découvrir et approfondir des sujets qui nous tiennent à cœur», explique Anthony Johnson, directeur général de la SPCA de Montréal.

Le premier épisode du balado se penche sur la production laitière au Québec et sur le ressenti des vaches quant à leur élevage, avec le professeur en psychologie à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) Étienne Harnad, et deux autres membres de la SPCA de Montréal.

«Au nom des animaux» est disponible sur toutes les plateformes de baladodiffusion, ainsi que sur le site de la SPCA de Montréal.