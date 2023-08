Plusieurs pionnières montréalaises seront à l’honneur à l’hôtel de ville

Lors de la prochaine séance du conseil municipal, les élus seront appelés à voter sur la nouvelle toponymie de l’hôtel de ville. Si 6 des 19 espaces du bâtiment de la rue Notre-Dame Est avaient déjà des noms, 13 lieux seront renommés. Tous les nouveaux noms célèbrent des femmes ayant marqué l’histoire de l’administration de Montréal ou sont neutres.

Les quatre femmes qui feront leur entrée dans la toponymie de l’hôtel de ville sont la journaliste et militante Robertine Barry, aussi connue sous le pseudonyme de Françoise; la toute première femme à être élue à la Ville de Montréal, Kathleen Fisher; la première directrice du Secrétariat administratif (aujourd’hui l’équivalent du poste de directrice générale de la Ville), Germaine Pépin; ainsi que la politicienne Thérèse Daviau.

La cofondatrice de Montréal, Jeanne Mance, a aussi déjà un salon à nom. Outre le salon Jeanne-Mance, il y a la salle Conrad-Archambault, la salle du conseil, le salon Maisonneuve, le Hall d’honneur et la salle Peter-McGill qui avaient déjà des noms, lesquels sont en cours de confirmation.

Nouveaux noms neutres

Parmi les nouveaux noms neutres, on compte notamment la salle des Armoiries (un symbole qui représente les quatre principales origines des Montréalaises), la salle des Sténodactylos (en lien avec le métier de sténodactylo, aujourd’hui disparu, mais qui était le plus souvent exercé par des femmes), l’espace de la Saberdache (un ensemble de documents manuscrits pour désigner l’espace muséographique de l’hôtel de ville) et la salle du Pin-Blanc (symbole qui représente les Peuples autochtones et évoque la paix, l’harmonie et la concorde).

Le «salon de la Francophonie» reconnaît la richesse de l’identité montréalaise, alors que le «balcon du Discours» renvoie au discours historique du général de Gaulle, président de la République française, prononcé le 24 juillet 1967 depuis le balcon de l’hôtel de ville. Les deux dernières salles seront nommées «galerie de l’Est» et «galerie de l’Ouest», noms évoquant leur orientation spatiale.

L’hôtel de ville, fermé depuis 2019 pour des travaux de rénovation, doit rouvrir en décembre.