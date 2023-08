Une clinique d’infirmières qui redonne de l’espoir aux patients orphelins

À quoi bon perdre 18 heures à l’urgence parce que notre enfant souffre d’otites à répétition et qu’il a besoin d’une nouvelle prescription?

Pourquoi diable passer une nuit blanche sur une civière à combattre une infection urinaire parce que l’infirmier au triage juge que vous n’êtes pas un cas urgent? Pour rien. Pour aucune raison. Pas lorsqu’il existe d’autres solutions.

On connaît la chanson. Plus besoin d’écouter les infos ou de relire les journaux pour être au fait que «Notre système de santé est malade» (Le Devoir, 4/2/23) et d’une «fragilité inexplicable» (La Presse, 6/1/22). Il suffit de prêter l’oreille pour entendre des histoires d’attentes sans fin et de rendez-vous impossibles à trouver. D’où l’importance d’encourager les initiatives innovantes. D’où l’urgence de procéder autrement.

La solution aux problèmes passe par elles. Les infirmières possèdent de l’expérience terrain et de réelles compétences. La pratique est peut-être nouvelle, mais elle reste sécuritaire. D’ailleurs, les infirmières sont encore encadrées dans leur pratique par des médecins qui appliquent autant de rigueur dans le suivi des patients que dans le public. Claire Debray, directrice des opérations chez Clinique Santé 360

Le temps, c’est de l’argent

Procéder autrement? C’est exactement ce que propose Clinique Santé 360. À savoir, offrir des services médicaux personnalisés avec ou sans rendez-vous dans un délai rapide. Les consultations médicales sont menées, entre autres choses, par des infirmières cliniciennes spécialisées et formées en soins de première ligne, accompagnées par des professionnels de la santé et des médecins généralistes. À titre de clinique privé, Clinique Santé 360 propose également des horaires élargis (de 6h à 18h) tout au long de la semaine afin de permettre à ses patients de consulter avant ou après leur journée de travail.

Cette nouvelle approche, à la fois supplémentaire et complémentaire à notre système de santé, a le mérite d’être claire : Clinique Santé 360 propose un service de consultations ponctuelles (urgences sans rendez-vous, vaccins voyage…) en plus d’une variété de prestations de soins de santé de base, jusqu’à une prise en charge quasi complète (bilan de santé, suivi de grossesses, santé mentale…).

«Nos services s’adressent à toute la famille. Ils se veulent accessibles et abordables (…) et remboursables, pour la plupart, par les assurances», peut-on lire sur leur site. Utile et pratique, ce dernier contient toutes les informations et autres règles d’usage pour vous aider à mieux prendre soin de votre santé… et obtenir rapidement et facilement rendez-vous.

Compétences et expérience

Fondée à L’Assomption en 2018, la première Clinique Santé 360 s’était donné comme mission d’offrir un service d’urgence aux habitants de Lanaudière. Trois ans plus tard, en 2021, l’entreprise, fière de son modèle d’affaires qui place les infirmières au centre de son dispositif médical, inaugure sa seconde clinique à Anjou, dans l’est de Montréal.

L’équipe de Clinique Santé 360 est fière de mettre de l’avant ses infirmières. «La solution aux problèmes passe par elles», assure la directrice des opérations, Claire Debray. «Les infirmières possèdent de l’expérience terrain et de réelles compétences. La pratique est peut-être nouvelle, mais elle reste sécuritaire. D’ailleurs, les infirmières sont encore encadrées dans leur pratique par des médecins qui appliquent autant de rigueur dans le suivi des patients que dans le public.»

À présent que les compétences et les connaissances des infirmières praticiennes sont reconnues, ces dernières peuvent maintenant procéder à un certain nombre d’actes médicaux autorisés : recevoir en consultation, déceler les symptômes cliniques et les indices convergents, prescrire des traitements et des médicaments, ordonner des examens plus approfondis et analyser l’ensemble des résultats des tests en toute autonomie. Mais à la différence des cliniques composées uniquement de ces « super infirmières » encore trop peu nombreuses au Québec, Clinique Santé 360 innove en formant également ses infirmières cliniciennes à mener certaines consultations d’urgence mineure sous le contrôle et la surveillance d’un médecin.

Ce nouveau modèle de gradation des actes médicaux offert par Clinique Santé 360 permet donc de libérer en partie les médecins des cas les plus bénins. Par cette nouvelle répartition des charges et des rôles entre les infirmières et les médecins, ces derniers peuvent ainsi consacrer plus de temps aux patients qui nécessitent des soins plus poussés et un suivi plus attentif des actes. Des actes médicaux faciles d’accès qui peuvent aussi permettre de déceler, prévenir ou traiter à temps bon nombre de maladies chroniques. Des soins médicaux accessibles pour toute la famille et remboursables pour la plupart par les assurances. À quoi bon s’en priver !

Pour obtenir plus d'information sur Clinique Santé 360 ou pour prendre rendez-vous, visitez le cliniquesante360.com

