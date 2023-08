Démantèlement des campements: une logique «paradoxale», selon des organismes communautaires

Mercredi a eu lieu une rencontre privée sur la «crise des vulnérabilités» à Montréal entre la mairesse Valérie Plante et divers organismes communautaires. Si chacun d’entre eux a pu faire part des enjeux prioritaires métropolitains et de solutions à cette oreille tendue, la question des démantèlements de campements illégaux demeure épineuse.

Une ligne dure semble avoir été tracée par l’administration Plante au sujet des démantèlements des campements. Les nombreux arguments formulés en faveur de leur maintien par certains organismes communautaires n’ont pas eu l’effet de l’attendrir.

«À la fin de la rencontre, on nous a dit que la Ville de Montréal a une ligne dure, c’est ferme, mentionne au téléphone l’organisateur communautaire du Réseau d’entraide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM), Jérémie Lamarche, qui était présent aux discussions. On nous a donné des enjeux de sécurité et de dignité comme raison pour démanteler des campements».

Une logique qui paraît pour le moins paradoxale, du point de vue du RAPSIM, qui croit que la destruction de ses abris de fortune met en péril la santé et la sécurité des campeurs. Selon le RAPSIM, la Ville devrait plutôt leur fournir de l’eau potable, des installations sanitaires et de lieux pour la collecte de déchets.

En démantelant des campements, on force des personnes à s’isoler davantage, à devenir de moins en moins visibles. Si elles sont confrontées à des enjeux qui nécessitent de l’aide d’urgence, comme des surdoses, elles seront moins sujettes à être aidées. Jérémie Lamarche, organisateur communautaire au RAPSIM

Ces actions nuisent également au travail des intervenants sur le terrain qui établissent des liens de confiance avec les campeurs, renchérit le directeur général de l’organisme L’Anonyme, Julien Montreuil.

«Lorsque des personnes vulnérables vivent dans des campements, on peut aller les voir régulièrement, déterminer avec elles leurs besoins. On peut les accompagner dans les différentes démarches qu’elles veulent entreprendre au niveau de leur qualité de vie. Quand on démantèle les campements, ces personnes, on les perd. Elles se cachent.»

Et si on balaie ses installations du paysage urbain, l’horizon paraît bien désert en termes de ressources alternatives pour plusieurs personnes en situation d’itinérance aux besoins variés.

«Dans les refuges, les critères d’admission peuvent être assez sévères, souligne l’organisateur communautaire du RAPSIM. La plupart n’acceptent pas la consommation de substances dans les refuges ou les personnes en état d’intoxication. Les refuges sont non mixtes, donc les couples ne peuvent pas bénéficier d’intimité ou être ensemble. Très peu de ressources permettent aussi aux personnes de dormir avec leurs animaux.»

Bien qu’il s’agisse d’une «solution qui est loin d’être idéale», les campements demeurent «une initiative autonome de personnes débrouillardes qui essaient de survivre à leur façon en répondant à leurs propres besoins», estime M. Lamarche.

De la débrouillardise, certes, mais pas sans danger, croit pour sa part la directrice générale du refuge pour femmes Chez Doris, Marina Boulos-Winton, qui partage davantage les préoccupations de la mairesse Plante sur l’enjeu. Mme Boulos-Winton mentionne à la volée des histoires de tentes incendiées dans l’ancien campement démantelé de la rue Notre-Dame. En mai dernier, le campement d’une personne en situation d’itinérance a brûlé près du Palais des congrès.

À cela, le porte-parole du RAPSIM, Jérémie Lamarche, rappelle «que des feux, il y en a aussi dans les appartements».

Le cabinet de la mairesse Plante, qui tenait pour la première fois ce genre de rencontre avec des organismes communautaires, n’avait pas répondu aux questions de Métro au moment d’écrire ces lignes.