Le métro passera plus souvent à la fin des événements d’envergure ce week-end

En raison de la conjecture de plusieurs événements d’envergure à Montréal du 11 au 13 août, la Société de transport de Montréal (STM) bonifie son offre de service de métro pour permettre à ses usagers de rentrer plus rapidement après les spectacles.

Le 11 août, le métro passera plus fréquemment qu’à l’habitude sur la ligne verte à la sortie du concert du groupe Metallica au Stade olympique. Les trains seront aux 4 minutes au lieu d’un service aux 8 minutes habituellement, précise la STM.

À la sortie du festival ÎLESONIQ, qui se tiendra les 12 et 13 août au parc Jean-Drapeau, le métro circulera aussi plus souvent qu’en temps normal sur la ligne jaune. En effet, il passera aux 4 à 6 minutes plutôt qu’aux 10 minutes.

La STM prévoit surtout être en «mode dynamique» pour s’adapter selon les besoins de la clientèle au fur et à mesure des événements, assure la conseillère corporative aux communications institutionnelles et relations publiques de la STM, Isabelle A. Tremblay. «Si on voit qu’un spectacle finit plus tôt que prévu, on va s’ajuster avec l’heure de fin», précise-t-elle.

Sur la ligne orange, la STM prévoit mettre des trains en attente afin de bonifier le service «au moment opportun s’il y a une surcharge». Pour se déplacer sur l’île Notre-Dame ou quitter le parc Jean-Drapeau/l’île Notre-Dame, la ligne 777 est en service jusqu’à 00:50 et recommence par la suite à 5h22, précise-t-on également.

En période événementielle, la STM ajuste son service afin d’accueillir dans les trains environ 20 000 personnes à l’heure, ce qui permet aux spectateurs de quitter les sites en plus ou moins 2 heures, indique Isabelle A. Tremblay.

Pour gagner du temps lors de ces périodes d’achalandage accru, la STM conseille à sa clientèle d’avoir à l’avance son titre aller-retour en main, surtout pour les usagers qui n’ont pas de carte OPUS.

En plus du concert de Metallica et du festival ÎLESONIQ, la métropole accueillera le festival de la Fierté et l’Omnium Banque Nationale durant la fin de semaine du 11 au 13 août. En raison de ces événements de grande envergure, des fermetures de rues sont à prévoir, surtout dans le secteur du Stade olympique.