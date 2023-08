Tricks et adrénaline au festival Jackalope 

Le «plus grand festival de sports d’action au Canada» sera bientôt de retour à Montréal! Eh oui, le Jackalope qui réunit les adeptes de skateboard et d’escalade pour trois jours de compétition et de démonstrations aura lieu cette année du 25 au 27 août sur l’Esplanade du Parc olympique.

Une fin de semaine de sensation forte attend donc les participant.e.s et spéctateur.trice.s du festival Jackalope qui souffle cette année sa 11e bougie. En plus de d’assister aux multiples compétitions qui promettent d’être impressionnantes (street skateboarding, bowl, escalade, groms skateboarding et breaking) le public pourra profiter, sur place, d’un mur d’initiation à l’escalade, d’une zone BBQ et bar, de camions de bouffe, d’un espace détente et jeux, de boutiques pop-up et de plusieurs DJ sets.

Parmi les athlètes à roulettes invité.e.s à l’événement, on retrouvera les Brésilien.ne.s Pedro Barros, Filipe Mota et Isabelly Avila, les Américains.e.s Tom Schaar, Collin Graham, Mitchie Brusco, Kechaud Johnson, Leandre Sanders et Christine Cottam, ainsi que l’Argentin Matias Dell Olio, la Thaïlandaise Kanya Sesser et les Canadien.ne.s Phil Dulude, Julien Gagnon, Annie Guglia, Maddy Balt. Le grimpeur états-unien Charlie Barron sera aussi de la partie.

Lieu : à l’Esplanade du Parc olympique (angle de la rue Sherbrooke et du boulevard Pie-X) Horaire : Vendredi : 17h à 22h Samedi : 12h à 22h Dimanche : 12h à 20h Prix : gratuit pour le public Passe VIP payante ici.