Quoi faire à Montréal le week-end du 12 et 13 août?

Métro vous propose des activités pour tous les goûts afin de passer d’agréables moments en famille, entre amis et en solo.

Le rendez-vous des adeptes de musique électro

ÎleSoniq a concocté, comme à son habitude, une programmation digne des plus grands festivals. The Chainsmokers, Martin Garrix, Alesso, Deadmau5, Blond:ish, Ray Volpe, LAYZ et d’autres artistes de renom vous feront danser jusqu’au bout de la nuit. Des After-parties sont également au menu: le New City Gas accueillera samedi Claptone, Anabel Englund et Stef Agostino, dès 22h.

Parc Jean-Drapeau

Samedi et dimanche, à partir de 14h

Pour la programmation, c'est ici.

Mégavente de vêtements vintage

Des montagnes de vêtements et d’accessoires vintage seront à découvrir au centre commercial Alexis Nihon, à Westmount. Vous trouverez certainement votre bonheur dans le cadre de ce pop up de deux jours, organisé par The Street Market.

Centre commercial Alexis Nihon

Samedi et dimanche, de 12h à 17h

Vibrer au rythme du Festival Présence autochtone

Le centre-ville mettra en lumière la communauté autochtone dans le cadre de cette 33e édition. Au programme du Festival Présence autochtone: une compétition internationale de films, des danses traditionnelles, des conférences, des expos et bien d’autres activités. Les gourmands auront même l’occasion de découvrir la cuisine abénakise avec Jacques Watso de 11h à 17h, tous les jours, au Central.

Place des festivals

Depuis mardi. Jusqu’au 17 août

Pour la programmation, c'est par là.

Les Pays d’Orient à l’honneur au Festival Orientalys

Le Festival Orientalys vous propose une immersion orientale du Maghreb à la Chine, en passant par l’Espagne, la Turquie, le Cambodge et l’Inde, au coeur du Vieux-Port. Parmi les nombreux spectacles et expositions, vous pourrez prendre part à plusieurs ateliers notamment de cuisine thaï (samedi à 17h45), de danse chinoise (samedi à 14h) et de Baladi (samedi à 19h45).

Quai de l’Horloge, Vieux-Port

À partir de jeudi. Jusqu’à dimanche

Pour la programmation, c'est ici.

Défilé et fiesta pour Fierté Montréal

Le coup d’envoi du défilé de Fierté Montréal aura lieu dimanche à 13h sur le boulevard René-Lévesque, au coin de la rue Metcalfe. D’une longueur de 2,9 km, le parcours se terminera au cœur du Village. Après le défilé, la fête continuera dans le quartier et à l’Esplanade du Parc olympique pour le T-Dance, de 14h à 21h45, et le spectacle de clôture, de 22h à 23h, avec l’artiste Rêve.

Centre-ville, Village et Parc olympique

Jusqu’à dimanche

Pour la programmation, c'est ici.

Plongeon dans l’univers de l’artiste Sabrina Ratté

La toute première expo monographique institutionnelle de Sabrina Ratté est à découvrir à l’Arsenal art contemporain. Futurs Spéculaires proposent des œuvres invitant à la rêverie, qui explorent les questions relatives notamment à la relation entre nature et technologie.

Arsenal

Jusqu’à dimanche. Samedi de 10h à 19h et dimanche jusqu’à 17h

Pour plus d'infos, c'est par là.

La Chine en vedette aux Saveurs botaniques

C’est votre dernière chance de participer aux Saveurs botaniques qui offrent des dégustations de plats à base d’aliments provenant de plantes. La Chine sera d’ailleurs à l’honneur avec le chef Jianhua Liu, originaire du nord-est du pays.

Comment faire pour conserver sa nourriture sans réfrigérateur? Pour le savoir, il suffit de prendre part à l’animation Défis de conservation des aliments.

Jardin botanique

Jusqu’à samedi, de 13h à 16h

Pour plus d'infos, c'est ici.

Une expérience déjantée avec Sweet folie

Cette expo propose un univers multisensoriel et interactif pour toute la famille. Des mèmes au GIF en passant par des personnages colorés projetés sur les murs et les planchers, voilà un concept qui invite au lâcher-prise. L’une des trois galeries vous invite à bouger et à danser en présence de personnages virtuels surprenants.

Palais des congrès

Samedi et dimanche, plusieurs horaires

Pour plus d'infos, c'est par là.

Les aventures de Katak, le brave béluga

Cet été, le cinéma Beaubien propose les week-ends une programmation gratuite pour toute la famille. Katak, le brave béluga de Christine Dallaire-Dupont et Nicola Lemay, qui est l’affiche, raconte l’histoire d’un cétacé qui est bien décidé à exaucer le dernier souhait de sa mamie souffrante: retrouver son premier amour!

Cinéma Beaubien

Samedi et dimanche, à 9h30

Initiation à l’escalade sur Le Plateau

C’est une activité gratuite qui devrait plaire aussi bien aux petits qu’aux grands! Au coeur du parc La Fontaine, vous pourrez vous initier à l’escalade sur un mur mobile de 24 pieds.

Avenue Émile-Duployé

Samedi, de 13h à 17h

Pour plus d'infos, c'est par là.

Mur d’escalade mobile d’Attitude Montagne

Une expérience théâtrale unique avec les Indiscrétions publiques

Le Théâtre du Ricochet a présenté cet été dans les parcs les Indiscrétions publiques, un parcours théâtral gratuit. La toute dernière représentation de cette 9e édition aura lieu samedi à Pointe-aux-Trembles. Après le spectacle, le public est invité à discuter des thématiques abordées avec l’équipe de création.

Place du Village de la Pointe-aux-Trembles

Samedi, à 13h