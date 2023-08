Une vente géante de vêtements vintage aura lieu à Montréal en août

Avis aux amateurs de vêtements vintage! Une vente éphémère géante d’articles rétro aura lieu au centre commercial Alexis Nihon à Montréal, les 12 et 13 août prochains. De quoi glisser de nouvelles pièces uniques dans vos armoires!

C’est le plus grand évènement mobile de vêtements vintage d’Ontario, The Street Market, qui marque un arrêt dans la métropole, pour le plus grand bonheur des amateurs de ce style. Lors de ces deux journées, les vendeurs s’installeront dès 12h, jusqu’à 17h.

De nombreuses sélections de vêtements et d’accessoires seront à découvrir, indiquent les organisateurs. Près d’une dizaine de stands seront sur place.

Les ventes vintage ont pris l’habitude d’attirer des foules considérables à Montréal. En plus de proposer des articles uniques souvent moins chers que des vêtements neufs, elles permettent de s’offrir de nouvelles pièces sans nuire à l’environnement, puisqu’il s’agit d’articles réutilisés.

L’entrée à cet évènement, qui se tiendra la fin de semaine prochaine, sera entièrement gratuite.