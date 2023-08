Le Taco Fest revient bientôt dans le Vieux-Port

Quatre ans après sa première édition qui s’était tenue en 2019, le Taco Fest fera son retour le mois prochain! L’événement qui sera l’occasion de tester pas moins de 150 tacos différents aura en effet lieu du 2 au 4 septembre dans le Vieux-Port.

«Nous sommes très excités d’être de retour à Montréal avec cet événement! Le Taco Fest se veut un rassemblement festif qui célèbre le meilleur de la cuisine mexicaine, mais également la richesse de cette culture chaleureuse», a déclaré par voie de communiqué Brad Wishen, cofondateur Cravings Food Co. à qui l’on doit aussi le Pizza Fest et le Brunch Fest.

En plus de proposer un large de choix de tacos, la vingtaine de restaurants et commerces participant au festival, offriront ainsi d’autres plats typiquement mexicains. Burritos, enchiladas et churros seront donc au menu! Et côté boissons, on pourra aussi savourer des cocktails traditionnels à base de tequila et de mezcal.

Pour rendre l’ambiance encore plus festive, l’événement sera animé par une programmation musicale originale – un groupe de mariachi notamment -, mais aussi par des cours de salsa. On pourra également apprendre comment préparer une guacamole dans les règles de l’art au cours d’un atelier de cuisine ou profiter du bar à sauces piquantes pour se réchauffer un peu.

Billets d’entrée à partir de 12,95$

Nourriture et boissons à partir de 3,50$

Du samedi 2 au lundi 4 septembre

Quai de l’Horloge, Montréal

Les restos et commerces qu’on retrouvera au Taco Fest Alegre Maria

Alma Latina

AriZ5

BOSSA x CravingCurator

Café Mezcal

Dope as Duck

Kwizinn Verdun

La Selva

La Tamalera

La Taqueria d’Hochlag

La Toxica

La Troca

Le Dirty Tacos

Los TNT Tacos

Lucille’s

Merci Tâta

Mezcaleros

Miss Tacos

Mr. Azteca

POP Culture

Restaurant Agave

Resto Calaveras

Tropikàl

Venice MTL