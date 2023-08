Le Ramen Ramen Fes se ramène à Montréal  

Le Ramen Ramen Fest, événement culinaire qui célèbre ce populaire plat de nouilles japonais, sera de retour pour une deuxième édition du 9 au 22 octobre prochain.

C’est dans une vingtaine de restaurants de la métropole que vous pourrez participer à cet événement annuel, organisé par l’organisme à but non lucratif YATAI MTL, qui célèbre le Japon et la diversité culturelle montréalaise.

Si les restaurants participants n’ont pas encore été annoncés, le déroulement du festival est quant à lui déjà connu. Ainsi, les foodies, les curieux.euses et les fans de ramen pourront utiliser une carte interactive, qui sera fonctionnelle sur le site web de l’événement en octobre, pour découvrir où aller savourer le savoureux plat japonais. Sur ce même site, on pourra d’ailleurs voter pour nos coups de cœur tandis que les membres du jury décerneront un prix à chacun de leurs ramens favoris.

«Depuis quelques années, on voit la qualité de son offre [des ramens] se développer de façon fulgurante dans plusieurs villes à travers le monde, supporté par un groupe grandissant d’adeptes, explique Thien Vu Dang, co-directeur de RAMEN RAMEN, par voie de communiqué. RAMEN RAMEN se veut une célébration de ce nouveau règne et un désir d’encourager le développement de l’offre de ramen hors du Japon».

Les restaurants voulant participer ont jusqu’au 31 aout pour s’inscrire, ici. L’événement Facebook est ici. Dates et heures : Du 9 au 22 octobre prochain selon les horaires des restaurants montréalais participants.