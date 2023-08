Un festival de musique gospel à Montréal en août

Avis aux amateurs et amatrices de gospel ou encore aux curieux et curieuses de découvrir ce genre de musique: le Festival International du Gospel à Montréal se tiendra le samedi 19 août, de 15h à 21h, à l’église MCI, située dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Sous le thème «d’hier à aujourd’hui» l’événement rassemblera à la fois par des artistes locaux, nationaux et internationaux.

Parmi les artistes de la programmation, on retrouve la chorale montréalaise Imani Gospel Singers, la chanteuse de gospel évangélique Maggie Blanchard, ainsi que la demi-finaliste de l’émission Star Académie 2021 Queenie. C’est l’ensemble vocal JIREH Gospel Choir, formé d’une quinzaine de chanteurs et d’une équipe de musiciens, qui clôturera la soirée avec le plus long numéro du festival.

En plus d’être un d’un «cri de ralliement identitaire des afro-québécois», ce festival de gospel sera l’occasion pour le public montréalais de découvrir ce genre musical caractérisé par la puissance de ses voix, ses harmonies exceptionnelles et ses rythmes entraînants. «C’est une musique qui touche les cœurs, qui guérit les blessures et qui communique l’espoir», peut-on lire dans la description de l’événement.

Dès 2009, un comité de réflexion travaillant spécifiquement à regrouper les acteurs de la musique gospel et à l’accroissement du genre dans la métropole a été créé. En février 2021, en collaboration avec de nombreux acteurs de la communauté gospel de Montréal, une demande de motion, pour faire de Montréal une ville Gospel, a été acceptée. C’est dans ce contexte que le Festival International du Gospel à Montréal a été lancé.

L’événement se tiendra à l’église MCI, située au 5685 rue Chauveau (Métro L’Assomption), le 19 août dès 15h. Il est possible de se procurer des billets à l’avance au coût de 50$.