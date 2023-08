Les tendances mode d’Osheaga 2023

Qui dit Osheaga dit fin de semaine de musique, mais aussi, de beaux looks. Voici un portrait des tendances mode de cette année et une idée des coûts déboursés afin de se démarquer de la mêlée.

Allô Barbie!

La sortie récente du film Barbie a créé toute une tendance mode à l’échelle mondiale, tendance qui s’est illustrée en festival. Plusieurs personnes ont opté pour la couleur rose de la tête aux pieds, allant jusqu’à se saluer à coup de «Hi Barbie!» L’énergie de Ken, la fameuse «Kenergie», s’est aussi fait sentir.

Photo: Métro

Les cowgirls et les cowboys

Les bottes et les chapeaux de cowboys ont la cote cette année, même si ce n’est pas le Festival Lasso! Pour compléter cette esthétique western des temps modernes, quoi de mieux que des vestes de cuir, des ceintures brunes et des tissus à franges.

Photo: Métro

Passion boho

Aperçu aussi à Coachella, le look bohème a voyagé jusqu’à Montréal pour se faire remarquer à Osheaga. Chandails à filets, bandeaux, vêtements crochetés et jupes longues défilent au parc Jean-Drapeau, avec en compléments des bijoux et les populaires chaînes de ventre, qui ajoutent un petit je-ne-sais-quoi à la tenue.

Photo: Métro

Disco-chic

Si les paillettes sur le visage et dans les cheveux sont toujours populaires en festival, elles s’invitent aussi sur des vêtements qui ont su capter notre regard. Une festivalière a confié à Métro que son inspiration était carrément la boule disco! Certaines personnes ont aussi choisi d’exprimer leurs couleurs avec des vêtements à filets transparents et scintillants, portés avec maillot de bain ou sous-vêtements en dessous.

Le look rave

Les vêtements rave sont des classiques indémodables en temps de festival. Parce qu’ils sont edgy, colorés et souvent confortables, ils permettent aux gens de s’exprimer, mais aussi de danser des heures dans la foule bondée.

Photo: Métro

Entre 20$ et 1200$

Si certaines personnes ont opté fouillé dans leur garde-robe ou en friperie, d’autres ont choisi d’acheter leurs tenues sur des sites de fast-fashion, tel Shein, pour un look complet au coût d’une vingtaine de dollars. À l’opposé, d’autres sont allés du côté de marques plus dispendieuses, s’offrant parfois une tenue pour la journée plus dispendieuse que le coût d’une passe pour la fin de semaine.