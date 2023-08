Billets pour Osheaga: attention aux arnaques 

Les annonces de personnes qui cherchent à vendre ou acheter des billets pour Osheaga ce week-end affluent à la tonne sur les réseaux sociaux. Une belle occasion pour des esprits malicieux de faire des arnaques et un risque pour d’autres de se faire avoir.

C’est ce qui est arrivé à Marie, qui a accepté de raconter son histoire à Métro. Comme certaines journées du festival affichent complet, elle a dû se tourner vers Facebook pour se trouver un billet.

Quelqu’un lui proposait un billet à 150$. Le profil de la personne avait l’air normal : des photos où elle est identifiée, des ami.e.s, des commentaires, etc. On était loin du faux compte évident.

La personne a montré à Marie une capture d’écran du billet et un reçu. Marie a donc viré l’argent en deux versements, un avant de recevoir le billet, l’autre après, pour être sûre.

Le vendeur lui a envoyé les billets via la plateforme Ticketmaster. Mais quand Marie a vu son billet, elle a remarqué qu’il n’était pas identique à ceux que ses ami.e.s avaient achetés légitimement. Lorsqu’elle a relancé la personne avec qui elle avait fait la transaction, Marie s’est fait bloquer.

Marie a appelé directement Osheaga à ce moment et on lui a malheureusement confirmé qu’elle venait de se faire arnaquer.

Réponse d’Osheaga

« La seule façon de s’assurer de la validité de ses billets pour Osheaga est de les acheter via evenko.ca, la source officielle pour les billets », indique le service de relations de presse d’Osheaga à Métro.

Devant le nombre accru de tentatives d’arnaque sur internet, le festival a d’ailleurs fait une publication sur ses réseaux sociaux, indiquant qu’il fallait absolument passer par le site officiel pour avoir des billets légitimes.

« Nous ne pouvons garantir la légitimité des billets achetés à des revendeurs », peut-on lire dans la publication.

Si le revendeur de Marie avait été honnête, il aurait transféré son billet via l’application officielle du festival, et non via Ticketmaster.

Il est important de noter également que les billets sont seulement sur l’application du festival. Il n’y a pas de bracelets, billet papier, courriels ou toute autre forme de laisser-passer.