Voici les looks qu’on retrouvera à Osheaga d’après Google 

Le très attendu festival de musique Osheaga débarque dès vendredi au parc Jean-Drapeau! Mais quoi porter? C’est LA question la plus posée à propos du festival sur Google au Canada au cours de la dernière semaine, selon l’entreprise. Et puisque le moteur de recherche a réponse à tout, voici quelques looks tendances qu’on risque bien de croiser ce week-end.

Décidément, les bottes de cowboy et les paillettes ont la cote. La preuve (outre les nombreuses photos sur Instagram)? La tendance mode «cowgirl disco» est la plus recherchée sur Google au Canada ces 12 derniers mois. L’intérêt pour les mots «bottes de cowboy» et «hauts en crochet» a d’ailleurs atteint un sommet au Canada. Ça risque donc d’être un incontournable lors de cette fin de semaine haute en musique.

Plus largement, d’après le moteur de recherche, les vêtements de festival les plus tendances ces 30 derniers jours sont les hauts en crochet, les chapeaux de cowboy, les mini robes en maille, les robes en jeans et… les pantalons transparents!

Les données compilées par Google permettent aussi de constater que les personnes qui ont cherché des tenues de festival au cours du dernier mois au Canada s’intéressaient aux «vêtements de festival boho» et aux «vêtements de rave». D’ailleurs, «quoi porter avec des pantalons larges» est la recherche du genre la plus populaire au pays de l’année.

Crédit: Pinterest

Sinon, dans la dernière année, les styles vestimentaires qui ont été les plus recherchés, toujours au Canada, sont le «style old money», qui repose sur des pièces élégantes au couleurs neutres, et le «style steampunk».

Les expressions les plus recherchées dans la catégorie des vêtements, dans cette même période de temps, sont «coastal cowgirl» (un mélange de look de plage et du look cowgirl, «old money» et «coquette» (des vêtements délicats et féminins).

Style «old money», crédit: Pinterest

On peut donc s’attendre autant à des looks colorés et excentriques qu’à des tenues plus sages et classiques. À vous de choisir!

Osheaga se tient du 4 au 6 août au parc Jean-Drapeau.

Tenues de festival les plus tendance ces 30 derniers jours: Rave Barbie Scintillant Cowgirl Crochet