Les Festifraîches 2023: célébrer les petits fruits d’ici 

Les Festifraîches, festival estival qui célèbre les petits fruits d’ici, reviennent pour une deuxième édition dans une vingtaine de fermes du Québec du 18 au 20 août prochain.

L’événement agrotouristique, présenté par Aliments du Québec, sera en effet de retour cet été pour mettre de l’avant les fraises et les framboises d’ici.

Au programme, selon l’endroit : dégustations, autocueillette, mini-marchés éphémères, activités interactives pour apprendre des techniques culinaires, animations musicales et activités pour les enfants.

Cette année, Marilou Bourdon de Trois fois par jour s’associe à l’événement: «Ce partenariat me permet d’exprimer ma reconnaissance envers ceux et celles qui cultivent les petits fruits d’ici avec cœur et dévouement. J’ai aussi toujours été fan des fraises et des framboises – elles s’apprêtent d’innombrables façons et se trouvent au cœur de plusieurs de mes recettes», explique-t-elle par voie de communiqué.

Rappelons que la période de récolte d’août à octobre représente la moitié de la production annuelle de ces petits fruits, selon le communiqué de l’événement.

Voici où le festival débarquera : Québec – Polyculture Plante Centre-du-Québec - Ferme le Pré Gourmand Chaudière-Appalaches – Ferme Genest Potager Therrien – La Ferme à Frédérique – Ferme Jarold Estrie – Ferme St-Élie Laurentides – FraiseBec – Aux pays des petits fruits Lanaudière – Ferme Cormier – Ferme Bourdelais Gaspésie – Ferme Bourdages Tradition Laval – Ferme Forget Mauricie – Ferme Massi Outaouais – Domaine Mont-Vézeau Montérégie – Jardins d’Abbotsford – La Belle de Coteau-du-Lac – Potager Mont-Rouge – Ferme Serso – Ferme Gadbois Saguenay-Lac-Saint-Jean – Domaine le Cageot

Pour consulter les horaires, c’est ici.