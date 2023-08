Les tables champêtres à essayer pendant les vacances 

Comme le chantait Pierre Lalonde, c’est le temps des vacances! De l’Estrie aux Laurentides comme du Centre-du-Québec à la Montérégie, il y a probablement une table champêtre où aller vous régaler tout près du chalet.

Parce qu’il s’agit d’une occasion en or pour découvrir des trésors du terroir et des producteurs locaux, Métro vous propose sept tables champêtres à visiter pendant vos vacances.

Les Cocagnes

Les Cocagnes, c’est un organisme à but non lucratif (OBNL) sur une terre de 40 acres qui offre à de petites entreprises de production agricole un lopin à cultiver. En opération depuis l’an dernier, l’OBNL comprend déjà deux entreprises, soit la ferme les Siffleux et le Rizen, lauréate d’un Laurier de la gastronomie et spécialisée en production et transformation de légumes asiatiques.

Les Cocagnes ne tirant pas de profit des entreprises qui s’installent sur sa terre, l’OBNL fonctionne grâce à l’agrotourisme. Si son projet de développement se poursuit jusqu’en 2026 et vise à accueillir plusieurs autres entreprises agricoles, on peut depuis l’an dernier déjà profiter de sa table champêtre, dont la particularité est de faire appel à des chef.fe.s invité.e.s.

Ainsi, chaque week-end durant l’été, 19 chef.fe.s d’un peu partout au Québec (et même un d’Ottawa) se relaient pour offrir un menu cinq services sous une chouette pergola bordant un étang. Dans cet endroit bucolique à souhait, on déguste bien sûr des légumes qui ont poussé sur place, mais on découvre aussi des produits de la région, comme les bières de la Brasserie Dunham et les vins du Vignoble l’Ardennais.

33, chemin de Dunham, Frelighsburg (Estrie)

Les samedis et dimanches jusqu’au 24 septembre.

Site web

Parcelles

Nommé parmi les 100 meilleurs restaurants au pays par Canada’s 100 Best cette année, Parcelles a rapidement su conquérir le cœur des foodies du Québec. Le projet familial de Dominic Labelle et ses parents, qui a valu au jeune chef le prix de révélation de l’année aux Lauriers de la gastronomie en 2022, combine ferme maraîchère et restaurant maintenant ouvert à l’année.

L’été, Parcelles propose un menu fixe qui chaque toutes les semaines. Pensé pour deux personnes, il comprend une assiette de crudités, deux plats de légumes et deux pizzas cuites au four à bois. On ajoute à ça une belle bouteille de vin nature ou un verre d’eau-de-vie de fruit.

21, chemin Taylor, Austin (Estrie)

Du vendredi au dimanche, de midi au coucher du soleil en été et dès 18h en hiver.

Site web

Bika

La cheffe Fisun Ercan s’est fait connaître dans la métropole avec le restaurant Su, dans Verdun, qu’elle a opéré durant 14 ans. Si elle faisait alors déjà pousser quelques légumes, sa production n’avait rien à voir avec celle qu’elle a aujourd’hui sur sa ferme Bika, où elle opère une table champêtre depuis 2020.

Dans sa serre, l’autrice du magnifique livre de recettes Racines nourrit ses convives en fonction de ce que la terre – la sienne et celles des fermes voisines – a à offrir. Sa cuisine, inspirée aussi par les plats de sa Turquie natale, est saisissante de fraîcheur, colorée et toujours respectueuse des produits qu’elle met en valeur.

980, chemin du Grand-Bernier, Saint-Blaise-sur-Richelieu (Montérégie)

Du jeudi au dimanche jusqu’à l’automne.

Site web

Maison de Soma

Tout nouveau projet fondé par Édith Foliot et Didier Lortie, la Maison de Soma a ouvert sa buvette et lancé ses pique-niques au début du mois. Plus qu’une boutique, une ferme maraîchère et une table champêtre, l’endroit est un vrai petit laboratoire du terroir, puisqu’on expérimente avec les produits de la forêt qui recouvre une partie de ses 600 acres de terrain.

Des cidres fermiers, des vins nature et des bières de microbrasseries québécoises sont déjà proposés sur place, une offre qui sera éventuellement bonifiée, puisque les propriétaires ont l’ambition de produire leur propre alcool à partir de leur culture de pomme, cassis, gadelle, camerise, sureau et argousier.

380, chemin Paquette, Mont-Tremblant (Laurentides)

Du mercredi au dimanche, de 11h à 17h.

Site web

Au Pâturage

Définitivement amoureuse du terroir québécois et de la cuisine boréale, la jeune cheffe Chloé Ouellet a posé ses casseroles dans le petit village de Sainte-Perpétue en 2019 pour se rapprocher de la terre et aller au bout de son envie de proposer une cuisine ultra locale.

C’est là, dans l’ancien théâtre du village, qu’elle a ouvert Au Pâturage, une table champêtre conviviale où l’on se régale de créations à la fois gourmandes, subtiles et surprenantes – on se souvient notamment du tartare de wapiti à la ricotta et boutons de marguerite. Le menu, qui propose aussi des accords mets et vins (ou bières), se compose en fonction des récoltes que viennent compléter des fromages, viandes et poissons sourcés localement.

Le tout se savoure en terrasse, dans un décor bucolique comme il se doit, avec vue sur la serre et les champs alentour.

2581, rang Saint-Joseph, Sainte-Perpétue (Centre-du-Québec)

Du jeudi au samedi dès 18h et les fins de semaines pour le brunch.

Site web

Cabane d’à côté

Située tout près de l’érablière et de la cabane à sucre Au Pied de Cochon, la Cabane d’à côté profite de la belle saison pour offrir une expérience d’agrotourisme unique sous la forme d’un pique-nique champêtre gastronomique.

Pétoncles pochés, rôti de porc et sa mayonnaise au thon, burrata fraîche et son coulis de tomate… tous les plats apprêtés sous nos yeux sont ensuite servis dans des paniers à emporter dans le verger attenant, où l’on déguste avec un bon verre de cidre. Les groupes de 12 à 14 personnes peuvent aussi réserver un chapiteau privé ou ils seront servis à table, toujours sous les pommiers.

3595, montée Robillard, Saint-Benoît de Mirabel (Laurentides)

Du jeudi au dimanche, de 11h à 18h, jusqu’au 17 septembre.

Site web

Cantine Pollens & Nectars de Miels d’Anicet

Entre les ruches et les fleurs mellifères, la Cantine Pollens & Nectars de Miels d’Anicet offre un cadre de rêve pour un dîner ou un souper champêtre arrosé d’hydromel (il y en a toute une sélection!), de cocktails ou de bons crus locaux. On y mange des pizzas ou de bons plats gastronomiques dans lesquels se retrouvent les produits de la ferme: miels, pollen et fleurs comestibles notamment.

C’est aussi bien sûr l’occasion de visiter les lieux, de profiter de la vue sur la montagne du Diable et sur les ruches ou de faire un tour à la boutique qui, en plus de disposer de nombreuses gourmandises, offre toute une gamme de produits de soins pour la peau.

111, Rang 2 Gravel, Ferme-Neuve (Laurentides)

Du jeudi au samedi pour le dîner et le souper jusqu’au 26 août.

Site web

À noter que la vaste majorité des tables champêtres sont sur réservation seulement. Consultez le site web avant de vous présenter.