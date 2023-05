La table champêtre Les Cocagnes dévoile sa programmation estivale

L’organisme agro-écologique Les Cocagnes vient de dévoiler les noms des 19 chefs qui viendront régaler sa table champêtre à tour de rôle au fil de la saison estivale.

Situé en Estrie, sur un terrain de 40 acres tout près du village Frelighsburg, l’OBNL Les Cocagnes a d’abord été créé dans le but de permettre à de petites entreprises agricoles d’accéder à la terre et de les soutenir en mutualisant le matériel agricole. Pour aller plus loin, le lieu a décidé de se lancer l’année dernière dans un service de table champêtre depuis sa belle pergola en bois avec vue sur l’étang et les champs fleuris.

L’expérience gourmande et intimiste sera de retour cet été, du 17 juin au 24 septembre, pour 19 soupers gastronomiques concoctés par 19 chefs de talent venu.e.s de Montréal, de Québec, d’Ottawa ou d’Estrie. Chaque menu en cinq services inventé par le ou la chef invité.e sera élaboré à partir de produits locaux et des légumes bio de la ferme pour un souper unique.

«Pour la saison 2023, nous avons établi des partenariats avec des brigades de grand talent, et espérons faire rayonner nos produits maraîchers et notre région lors de ces soirées gastronomiques qui devraient accueillir plus de 2000 visiteurs», a déclaré Stéphanie Hinton, fondatrice et directrice générale des Cocagnes par voie de communiqué.

Tout l’été, le lieu tiendra également ses mardis «apéro et pizza» sans réservation. Tous les bénéfices récoltés grâce à la table champêtre seront utilisés pour financer l’organisme et soutenir sa mission.

Quand: du 17 juin au 24 septembre, à 17h ou 19h30

Adresse: Les Cocagnes, 33 chemin de Dunham, Frelighsburg QC

Prix: 150$ par personne, pourboire inclus, ou 120$ pour un menu sans alcool