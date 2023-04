Le Capitole: théâtre, hôtel et maintenant galerie d’art

Le Capitole, situé à la place D’Youville de Québec, s’est offert toute une cure de beauté ces dernières années. Le théâtre, construit en 1903 et sacré immeuble patrimonial en 1984, a été restauré, tandis que le restaurant Il Theatro a été agrandi. C’est toutefois l’hôtel 5 étoiles qui a le plus fait jaser lors de son ouverture, en 2019, grâce à la vue imprenable qu’il offre sur la Vieille Capitale.

Mais la pandémie est arrivée, l’industrie du tourisme s’est trouvée au point mort et Le Capitole Hôtel n’a pas eu toute l’attention qu’il aurait méritée, bien qu’il ait su attirer une clientèle internationale dès ses débuts. Histoire d’y remédier, le complexe a inauguré cette semaine la Galerie de la Passerelle dans cet espace vitré au septième étage qui relie l’ancien bâtiment au nouveau.

En offrant gratuitement des expositions, réalisées en collaboration avec les Galeries d’Art Beauchamp qui soumettent leurs artistes, Le Capitole continue sa mission culturelle tout en trouvant une raison supplémentaire de devenir un arrêt tant pour les touristes que pour les gens qui résident à Québec.

Le Capitole Hôtel vu de l’extérieur. Photo: Courtoisie Le Capitole Hôtel Une des 109 chambres. Photo: Courtoisie Le Capitole Hôtel

Entre ciel et terre

La toute première exposition dans Le Capitole Hôtel est signée Marjorie Roy, une artiste émergente qui photographie la nature et tout particulièrement les envolées d’oies qu’elle observe dans le coin de Saint-Vallier. Un clin d’œil à Riopelle? Pas vraiment, affirme l’artiste en entrevue avec Métro: «Quand j’étais plus jeune et que je voyais les grands champs blancs, je trouvais que c’était un animal énigmatique. C’est un peu mon animal totem: il vit en gang, mais il aime la solitude; il revient chaque année, moi je retourne toujours chez mes parents!»

Superposant ces images afin de créer un jeu de texture qui rappelle à la fois le grain des photos et leurs pixels, elle joue avec ses créations jusqu’à ce que les paysages deviennent abstraits.

Marjorie Roy (à droite) devant ses œuvres. Photo: Courtoisie Les Festifs

Une fois satisfaite du résultat, elle imprime numériquement la création sur du métal, créant un effet qui se modifie en fonction de la lumière. Pour cette raison, ses œuvres sont tout particulièrement mises en valeur dans la Galerie de la Passerelle, puisqu’elles font face aux grandes fenêtres par lesquelles passent les rayons du soleil, créant des effets différents selon l’heure du jour et les conditions météorologiques.

«Le concept ici, c’est d’amener l’art aux gens. C’est une façon de démocratiser l’art et on a besoin d’avoir des endroits comme ça, parce que ce n’est pas tout le monde qui est à l’aise d’aller dans une galerie», croit Marjorie Roy.

Le Capitole, divertissement populaire

Le théâtre Le Capitole est maintenant dans ce que l’on surnomme le «Carré des spectacles», puisqu’il est situé à côté du Diamant, qui présente des créations plus nichées, et face au Palais Montcalm. Leurs offres sont plutôt complémentaires.

Directement lié via l’intérieur à l’hôtel – incluant la galerie – et au restaurant du complexe, le théâtre (qui est possiblement l’un des plus beaux au Québec, malgré la décennie où on l’a laissé à l’abandon) est dédié principalement à des spectacles populaires. Dans les prochains mois, on pourra y voir notamment la comédie musicale The Bodyguard, Mélissa Bédard, Sylvain Cossette, Ladies Night et 2Frères.