Nouvelle distribution tout feu tout flamme pour «Ladies Night»

Il y a une nouvelle distribution de Ladies Night, pour vous mesdames, cette pièce de théâtre comique produite depuis 20 ans par Paul Dupont-Hébert et Tandem.mu qui vient d’être acquise par ComediHa!.

Après plus de 900 représentations à guichets fermés partout au Québec, la célèbre comédie est de retour dans une version revampée et sans entracte. Elle met en vedette Sébastien Leblanc, Julie Ringuette, Joey Scarpellino, Patrick Emmanuel Abellard Guillaume Rodrigue ainsi que, en alternance, Denis Bouchard et Michel Laperrière.

L’histoire se déroule dans une petite ville ouvrière rongée par le chômage. Sans emploi, cinq amis décident de gagner leur vie en devenant des «stripteaseurs» à la manière des Chippendales, troupe de danseurs fondée en 1979 aux États-Unis. Coachés par une ex-danseuse prénommée Glenda (Julie Ringuette), la bande apprendra les rouages du métier jusqu’à présenter un ultime spectacle.

Mise en scène par Denis Bouchard et chorégraphiée par Jean-Marc Généreux (juge à l’émission Révolution), la production revisitée est présentement en tournée à travers la province.

C’est dans la continuité que ComediHa! reprendra le flambeau pour la tournée actuelle, appuyée par Productions 6e sens à la production déléguée. Le producteur travaillera également à développer la franchise, a-t-on annoncé par voie de communiqué, mardi.

Paul Dupont-Hébert s’est dit «très heureux que le leader de l’humour au Québec prenne le relais et poursuive la production et la diffusion» de son spectacle.

Ladies Night sera présenté au Théâtre Maisonneuve les 29 et 30 septembre ainsi que le 1er octobre. Les dates préalablement annoncées étaient en février dernier, mais ont du être reportées en raison de la pandémie.

La tournée de Ladies Night, pour vous mesdames est cependant encore ouverte à tous et toutes. Des arrêts à Québec, Montréal, L’Assomption, Saint-Hyacinthe, Brossard, Saguenay et plusieurs autres villes sont prévus.