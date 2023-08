Bonification des installations pour la 2e édition de Cigale

La deuxième édition du festival Cigale aura lieu cette fin de semaine à la Baie de Beauport. L’événement affiche déjà complet, ce qui signifie que plus de 10 000 festivaliers sont attendus sur les lieux autant samedi que dimanche. Pour l’occasion, l’organisation a bonifié ses installations afin de rendre les scènes plus visibles, mais aussi afin de mieux alimenter les visiteurs.

La question des concessions alimentaires avait d’ailleurs été un enjeu l’an dernier. Peu nombreuses et cloisonnées dans un espace restreint, elles avaient été la cible des principales critiques. Cette année, leur nombre sera donc triplé et des vendeurs ambulants circuleront à travers la foule pour offrir des options sur le pouce. Ce sont ainsi près de 25 restaurateurs qui seront présents sur place.

Leurs installations seront aussi situées à l’entrée du site, de sorte qu’elles soient plus accessibles et plus visibles. Ce choix permettra aussi à la circulation sur le site d’être plus fluide, espère le directeur général de Gestev, Gabriel Fontaine-Leclerc.

Les installations techniques sur la plage ont aussi été revues. «On voulait maximiser le pied carré pour les festivaliers et s’assurer d’avoir une bonne visibilité partout sur le site. On a donc réduit nos installations de régies. L’an dernier, nous en avions une pour chacune de nos deux scènes. Cette année, nous avons tout condensé dans une seule que nous avons placé au milieu pour ouvrir le plus possible le devant du site. On s’est aussi assuré de mettre nos bars en périphérie pour mettre le moins d’obstacles possible sur la plage», explique M. Fontaine-Leclerc.

Accès par navette, sauf pour les VIP

Si l’ensemble des festivaliers, peu importe la classe des laissez-passer achetés, devaient accéder au site par navette ou vélo l’an dernier, cette année, les détenteurs de billets VIP obtiennent le privilège de pouvoir se rendre sur les lieux en voiture.

Quant aux détenteurs de billets en admission générale, ils devront encore une fois prendre l’autobus ou pédaler pour accéder au site. Des navettes au départ de la place d’Youville, de l’intersection de la 41e Rue et du boulevard Henri-Bourassa ainsi que du Parc-O-Bus D’Estimauville seront disponibles toutes les 15 minutes à partir de 13h15 jusqu’à la fin des spectacles.

Un parc à vélos de 600 espaces sera également disponible.

Une pensée pour un pilier de l’organisation

Les festivaliers qui se rendront à Cigale cette année pourront constater que les membres de l’organisation porteront des chandails et un macaron avec l’inscription «Christo». Cette inscription est un hommage à Christophe Roy, un pilier de Gestev qui a récemment succombé à un foudroyant cancer. «C’est très, très difficile pour notre grande famille. Christo, Cigale, c’était son événement, c’était son bébé. C’est lui qui l’a mis au monde l’an dernier. C’était aussi son site», mentionne le directeur général de Gestev, Gabriel Fontaine-Leclerc. Un hommage à celui qui occupait le poste de directeur principal des opérations de la Baie de Beauport et de Gestev avant son décès est aussi prévu sur les écrans géants à la fin de l’événement, indique M. Fontaine-Leclerc.