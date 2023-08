Quand l’afropop fait sa place 

Depuis environ cinq ans, la musique afropop, ou afrobeats, est partout alors que des artistes phares comme Wizkid, Burna Boy ou Aya Nakamura remplissent les plus gros stades de la planète. Si le genre a conquis le monde entier, comment sa popularité se traduit-elle au Québec? Métro décortique le phénomène.

« L’afropop est un terme qui peut englober toutes les musiques populaires africaines contemporaines. C’est un son africain qui s’est professionnalisé et qui est devenu commercial en s’adaptant au marché de la pop internationale », explique Ons Barnat, professeur au Département de musique de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

Si le genre – qui comprend de multiples branches comme l’afrotrap, l’afrodrill, l’afrohouse, l’afrojizz, l’afroswing, l’afrofusion, l’amapiano et beaucoup plus encore – a d’abord « été influencé par d’autres comme le RnB, le dancehall, le reggae ou le rap, c’est maintenant à son tour d’influencer ces mouvements musicaux », souligne Mr. Touré, DJ de la scène afropop montréalaise.

« Il permet à la musique pop de se renouveler et d’arriver avec de nouvelles sonorités qui ne sont pas encore ultramondialisées », ajoute Ons Barnat.

Popularité multifactorielle

Outre sa capacité à incorporer habilement des éléments de la musique pop, un des facteurs de la montée en popularité de l’afropop dans les dernières années est « l’avènement des plateformes numériques qui ont permis à des artistes d’atteindre des audiences mondiales », estime Koudjo, un important producteur de musique afro à Montréal.

Étant très axée sur la danse, TikTok est l’une des plateformes importantes pour l’afropop, une musique entraînante qui se danse très bien. Plusieurs morceaux comme Calm Down de Rema, Love Nwantiti de CKay ou Rush de Ayra Starr ont ainsi explosé sur la plateforme.

Autre facteur de cette montée en popularité : les collaborations. Plusieurs vedettes pop internationales ayant découvert l’attrait de l’afropop, on observe depuis quelques années de plus en plus de collaborations entre artistes de l’Occident et de l’Afrique. Des rencontres, souvent stratégiques, qui sont bénéfiques pour tout le monde.

Prenons l’exemple de Drake et Wizkid qui, en 2016, ont sorti la chanson One Dance, rapidement devenue un méga hit planétaire. La présence de Wizkid sur ce morceau enrichit la musique de Drake, la rendant encore plus accrocheuse. Wizkid, de son côté, a bénéficié de la visibilité que Drake lui a apportée.

Cette même stratégie s’est répétée récemment avec la participation de la superstar Selena Gomez au morceau Calm Down de Rema, devenu un succès historique pour la musique afropop.

Encore plus récemment, la même chose s’est produite ici, au Québec. Le populaire rappeur Loud a sorti un projet de deux chansons avec le rappeur d’origine congolaise Ya Cetidon. Le premier a pu ajouter une touche africaine à sa musique et le second a pu jouir de la visibilité de Loud. Gagnant-gagnant.

Et Loud n’est pas le seul à avoir eu l’idée. Ya Cetidon confie à Métro que plusieurs artistes l’approchent ces temps-ci. À son avis, ils et elles ont tous avantage à incorporer de l’afro à leur musique, puisque ces sons peuvent se métisser à tous les genres. La preuve : le prochain single qu’il compte sortir à l’automne est un morceau country-rap avec une mélodie afro.

Un mouvement motivant

Ya Cetidon se dit très motivé par le récent engouement pour l’afropop. Devant le succès d’artistes comme Wizkid ou Davido, il entend continuer sur sa lancée.

Rappeur à saveur afro, il voit son style de rap ainsi légitimisé. « Quand j’étais jeune, on se moquait de ceux qui faisaient plus dans l’afro, de la musique lovey dovey, comme on disait. On te trouvait moins fort. C’était mal vu. Un rappeur devait rester puriste et faire du rap de dur. Les derniers développements ont changé la donne », raconte-t-il.

Maintenant, Ya Cetidon a le vent dans les voiles et est conscient que sa nouvelle popularité est probablement liée à l’essor de la musique afro.

Même des artistes de la France veulent collaborer avec Ya Cetidon. C’est que l’afropop peut être un excellent véhicule pour la musique francophone.

Aya Nakamura, par exemple, est l’artiste francophone la plus écoutée dans le monde sur les plateformes d’écoute en ligne, tous styles confondus. Elle rejoint toute la francophonie et même des pays où l’on ne parle pas français.

Il faut dire qu’il y a des centaines de millions de francophones en Afrique. Kinshasa, capitale du Congo, est d’ailleurs la première ville francophone du monde, devant Paris.

« En plus d’être un médium de transmission de la langue et de la culture francophone, l’afropop est aussi une façon d’enrichir la langue française, souligne Koudjo. Aya Nakamura utilise des expressions nouvelles qui deviennent ensuite communes dans le langage. »

L’afropop à Montréal

Ce qui est sûr, c’est que cette musique est écoutée, y compris au Québec. « Je suis allé au Carrefour Laval avant notre entrevue et dans tous les magasins, TOUS LES MAGASINS, on jouait de l’afro », raconte Ya Cetidon, incrédule.

Certain.e.s artistes ont commencé à l’incorporer à leur musique. En effet, on retrouve des chansons afropop dans les derniers albums de rappeur.euse.s afrodescendant.e.s, comme Sarahmée, Lost ou KNLO. Même Marie-Mai apparaît sur le morceau afropop Sans lendemain du rappeur Imposs.

Mais dans la métropole, l’afro est privilégié surtout par les DJ et les danseur.euse.s. « Montréal est une importante plateforme pour la danse, spécialement la danse afro », indique Koudjo. Des danseur.euse.s comme Citron Rose brillent à l’international pour leurs chorégraphies sur TikTok.

Dans le monde des DJ, Montréal est à l’avant-garde. Mr. Touré en fait un petit historique : « J’ai commencé à mixer de la musique africaine à Montréal en 2003. À l’époque, personne ne le faisait sauf dans les partys africains. Un peu avant la pandémie, quelques crews ont commencé à se spécialiser là-dedans. Maintenant c’est partout. »

Le Maqui, Afrotonik, Occupy the Hood et Moonshine sont autant de soirées montréalaises où les DJ mixent de la musique afro.

Le monde de la nuit s’est véritablement emparé de cette vague. « Des DJ d’expérience qui ne mixaient pas d’afro le font maintenant, tout comme les nouveaux DJ. Dans le passé, quand tu commençais, tu mixais plus souvent du hip-hop ou de la house », raconte Mr. Touré.

Les vedettes internationales de l’afropop passent maintenant par Montréal pour y offrir des spectacles, qu’elles donnent dans les plus grosses salles et les plus grands festivals.

Camille Guitton, programmatrice pour les Francos et Osheaga, se fait une mission personnelle de faire venir ces artistes dans les festivals pour lesquels elle travaille.

« Mon meilleur souvenir d’Osheaga est le show de Burna Boy l’an dernier, note-t-elle. Ça m’a émue de voir des gens que je n’avais jamais vus à Osheaga.»

« C’est important d’ouvrir le public, d’être un festival qui parle à tout le monde. Et des habitués d’Osheaga qui ne le connaissait pas m’ont dit que c’était leur meilleure découverte musicale des 20 dernières années. Le spectacle a donc amené de nouvelles personnes au festival et fait découvrir un nouveau style à ceux qui venaient déjà. Ça crée des ponts », se réjouit la programmatrice, qui a encore cette année fait venir plusieurs artistes afropop à Osheaga.

Un système pas optimal

Malgré l’engouement, encore aucun artiste n’a émergé comme vedette mainstream.

Hervé Kalongo, cofondateur des mythiques soirées Moonshine, estime que c’est parce que la musique au Québec est « fortement cloisonnée ».

« Il faut ouvrir les portes pour les subventions à des gens qui seraient potentiellement intéressés à faire ce type de musique. L’argent au Canada vient des institutions. Des artistes n’y ont pas accès par manque d’information. Ils ne connaissent pas les programmes d’aide aux développements comme Musicaction, Factor ou les autres moyens à leur disposition pour promouvoir ce type de musique. Et les instituons ne font pas d’effort pour aller démarcher les gens à qui ces fonds-là pourraient servir », avance-t-il.

Hervé Kalongo estime que les labels, pour remédier à la situation, devraient embaucher des gens qui comprennent ces cultures pour parcourir la ville, aller, par exemple, dans des maisons de jeunes – « où tous les kids chantent de l’afrobeats » – pour présenter ces programmes, faire connaître les bourses, soutenir les artistes dans un cheminement administratif parfois pénible. Bref, offrir un accompagnement professionnel pour rendre les moyens accessibles aux jeunes qui pourraient être les prochain.e.s Rema ou Ayra Starr.

Ya Cetidon, Mr. Touré et plusieurs autres artistes afropop participeront au Festival AfroMonde qui se tiendra dans le Vieux-Port de Montréal du 17 au 20 août.