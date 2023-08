De nouvelles murales embellissent le centre-ville

De nouvelles œuvres murales ornent des ruelles du centre-ville. Ces créations artistiques s’inscrivent dans la volonté de Tourisme Montréal et de Montréal centre-ville, de concert avec l’organisme MU (qui chapeaute une foule de murales agrémentant les quartiers de la ville), d’embellir le cœur de la métropole.

Façade du refuge Chez Doris

Le refuge pour femmes Chez Doris, rue Chomedey, arbore désormais sur l’une de ses façades l’immense murale Nehirowisiw – Équilibre, conçue par les artistes Meky Ottawa et Manon Bédard. Inaugurée en cette Journée internationale des peuples autochtones, elle rend hommage aux territoires grandioses du Québec, à l’eau douce qui y coule à flot et à la fragilité des ressources, indique un communiqué.

« Non seulement la murale ajoute à l’esthétique de notre refuge de jour, mais elle est également un symbole significatif d’unité et d’appréciation pour la culture et le patrimoine autochtones », déclare la directrice générale de Chez Doris, Marina Boulos-Winton. « Il est important de souligner qu’un quart de notre clientèle à Chez Doris est constitué de femmes autochtones. Cette œuvre d’art reflète magnifiquement notre engagement envers l’accueil et le soutien des communautés autochtones. »

« En offrant une vitrine de création et du mentorat à de jeunes artistes dans le cadre de ce projet, MU continue son engagement afin d’accroître la représentativité des femmes artistes autochtones et ainsi offrir une plus grande visibilité à l’art autochtone dans l’espace public », affirme pour sa part la directrice générale et artistique de l’organisme MU, Elizabeth-Ann Doyle.

Les artistes Meky-Ottawa et Manon Bédard à l’œuvre. Photo : Olivier Bousquet

Ruelle Palace

Au 1260, boulevard Robert-Bourassa, l’on peut contempler une nouvelle murale de l’artiste Lucas Saenger, alias LSNR, donnant sur la ruelle Palace. Composée de formes graphiques et abstraites, elle évoque une cabane entre ciel et terre. L’idée la sous-tendant est d’« ouvrir une fenêtre sur de vastes vues, dans un milieu urbain qui limite le champ de vision », explique le communiqué. Les végétaux ajoutés à l’espace exigu favorisent un environnement frais, et un effet 3D met en valeur la structure affichant le nom de la ruelle.

Ruelle Ste-Cath

Finalement, direction le 488, rue Sainte-Catherine Ouest, à proximité du métro McGill, afin d’admirer une fresque célébrant l’amour inconditionnel. Réalisée par le muraliste Peru Dyer, elle appelle à la compassion, l’empathie et à la solidarité, précise le communiqué. Sur place, des plantes verdiront également des structures en bois.

« Nous sommes choyés de pouvoir compter sur des partenaires comme Tourisme Montréal et MU, le milieu communautaire et des artistes de qualité pour réaliser des créations significatives au centre-ville », souligne la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« L’art permet de donner une valeur ajoutée aux lieux qui font notre ville, à se les approprier et générer de l’attractivité. C’est un secteur qui bénéficiera particulièrement de ces œuvres et je tiens à saluer l’inclusion de l’art autochtone et des espaces de verdissement dans ces projets », ajoute-t-elle.