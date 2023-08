Pont Samuel-De Champlain: bonjour le REM, au revoir les autobus

Il n’y aura plus de voie réservée aux autobus sur le pont Samuel-De Champlain, qui permet de relier la ville de Brossard avec le centre-ville de Montréal, dès le 25 août.

Cette information, qui a été confirmée par le directeur, affaires publiques et communication de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), Simon Charbonneau, survient près d’une semaine après la mise en service officielle du Réseau express métropolitain (REM).

M. Charbonneau a précisé à Métro dans un courriel que cette voie dès lors réservée aux autobus sera convertie dans les prochaines semaines en voie d’accotement temporaire. Le porte-parole ajoute que le gestionnaire du pont, le Groupe Signature sur le Saint-Laurent, pourra intervenir en cas d’interruption de service du REM pour que cette voie puisse assurer le déplacement de «navettes alternatives». Le fonctionnement de la nouvelle ligne de train léger a été perturbé par trois pannes depuis son inauguration officielle le 31 juillet dernier.

Le Groupe Signature sur le Saint-Laurent n’avait pas répondu à notre demande d’entrevue au moment d’écrire ces lignes.

Si certains s’interrogent sur l’impact qu’aura la disparition de cette voie réservée aux autobus sur la fluidité de la circulation automobile M. Charbonneau se veut rassurant. «Les autres voies réservées ainsi que les bretelles d’accès réservés qui mènent et qui sortent du pont Samuel-De Champlain seront conservées, car c’est principalement dans ce secteur à l’approche du pont que la congestion routière et l’effet d’entonnoir se font sentir, et non sur le pont», soutient-il.

Un pont pas «conçu pour une voie réservée»

En ce qui a trait aux raisons justifiant l’arrêt de services sur cette voie réservée, l’ARTM explique le pont Samuel-De Champlain «n’a pas été conçu pour inclure une voie réservée». Elle est plutôt le fruit d’une entente avec le gouvernement fédéral pour accommoder les usagers de transport en commun durant la période couvrant l’ouverture du nouveau pont et jusqu’au lancement du REM.

Il a toujours été prévu que les voies de circulations routières sur le pont seraient rétablies peu après l’arrivée du REM. Simon Charbonneau, directeur, affaires publiques et communications de l’ARTM

Le rétablissement de l’accotement de gauche serait aussi nécessaire pour répondre à «un besoin des services d’urgence en cas d’intervention routière», a renchéri le membre de la direction générale de l’ARTM.

Quant au court délai qui sépare la mise en service du REM et la disparition de la voie réservée, M. Charbonneau explique qu’il s’agit déjà d’une prolongation de service de plus de quatre semaines par rapport à ce qui était prévu à l’entente avec le gouvernement fédéral.

Invité à commenter la nouvelle, CDPQ Infra, maître d’œuvre pour le projet du REM, a préféré rediriger Métro à l’ARTM.