Voici tout ce que vous devez savoir sur le nouveau REM

À 14 jours du lancement de la première antenne du Réseau express métropolitain (REM) ralliant Brossard à la Gare Centrale, l’ensemble des sociétés de transport ont présenté ce matin ce à quoi le public devra s’attendre et les changements à anticiper dans leur routine. Au cours des premières semaines, une escouade d’agents sera déployée sur l’ensemble du REM afin d’accompagner les usagers.

Cinq stations ouvriront leurs portes au public à compter du 31 juillet soit celles de Brossard, Du Quartier, de Panama, de l’Île-des-Sœurs et de la Gare Centrale. La majorité des autobus qui traversaient le pont Samuel-De Champlain cesseront leur trajet pour se connecter aux différentes stations du REM.

Le Réseau express métropolitain (REM) est un nouveau réseau intégré de transport collectif de 67 km et 26 stations qui vise à relier à la fois le centre-ville de Montréal, la Rive-Sud, l’Ouest-de-l’Île, la Rive-Nord et l’aéroport Montréal-Trudeau. Quentin Dufranne / Métro Média

Le public pourra profiter d’un «week-end portes ouvertes» les 29 et 30 juillet entre 9h et 19h, où il lui sera possible de découvrir le réseau et monter à bord du REM. La place Ville-Marie sera aux couleurs du REM pour ce week-end inaugural afin de souligner cet évènement historique. L’inauguration officielle du REM se fera quant à elle le 28 juillet.

Le REM sera en opération chaque jour de la semaine à raison de 20h par jour. L’ensemble des stations est muni d’ascenseurs afin d’assurer leur accessibilité pour tous.

Prendre le REM, combien ça coûte?

Aucun titre de transport particulier ne sera nécessaire pour embarquer à bord du REM. Il suffira d’acheter un titre «tous modes» qui est intégré à la carte OPUS existante. Les titres de transport actuels du métro et du train fonctionnent aussi pour le REM permettant aux usagers de continuer d’utiliser leur carte OPUS.

Le prix du titre de transport dépend des zones traversées. Les cinq stations desserviront les zones A et B, le titre de transport devra donc être valide pour les zones traversées. La clientèle qui se déplacera au sein de l’Île de Montréal devra se munir d’un titre de transport «tous modes A». Lorsqu’elle voudra se rendre à Brossard (Zone B) où se rendre sur l’Île de Montréal depuis cette zone, elle devra se procurer un titre «tous modes AB».

Considérant la hausse tarifaire qui touchera notamment les usagers des services de bus RTL et d’exo, une tarification transitoire aura lieu sur les quatre prochaines années afin d’étaler dans le temps cette augmentation.

Les détenteurs d’un titre d’autobus mensuel pourront l’utiliser pour la journée du 31 juillet prochain, mais devront se procurer un titre adéquat dès le lendemain.

En attendant que l’ensemble des bornes de contrôle d’accès soient installées d’ici l’automne prochain, les usagers devront valider leur titre auprès de bornes de validation installées transitoirement à chaque station. Une période de tolérance est prévue pour les deux premières semaines suivant le lancement du REM afin d’accompagner les usagers dans leurs changements d’habitude.

Bornes de validation temporaire pour valider son titre de transport. Quentin Dufranne / Journal Métro

Il passe quand le REM ?

Le REM passera en moyenne toutes les 3 min 45 sec en heure de pointe et à chaque période de 7 min 30 sec hors heure de pointe, les fins de semaine et jours fériés.

Au départ de Brossard (en direction de la Gare Centrale), le premier train partira à 5 h 30 chaque jour de la semaine. Le dernier train partira de Brossard à 0h48 en semaine, à 1 h 15 le samedi et 0 h 45 le dimanche et jours fériés.

Le premier train quittera la station Gare Centrale à 5 h 35 chaque jour de la semaine. Le dernier train partira à 1h10 en semaine, le dimanche et jours fériés. Le samedi, le dernier départ sera à 1h40 depuis la Gare Centrale.

Plus de ligne d’autobus sur le pont Samuel-De Champlain

La refonte des services d’autobus nécessite l’adoption de nouvelles habitudes pour les usagers. Afin de les y accompagner, des équipes des différentes sociétés de transport seront mobilisées sur le terrain pour répondre aux questions des usagers quant à leur nouveau trajet à effectuer.

Afin d’offrir une transition fluide aux usagers qui souhaitent continuer à utiliser l’autobus, la ligne 742 traversera pendant un mois le pont Samuel-De Champlain et desservira les différentes stations du REM. La ligne 742 passera toutes les 15 minutes aux heures de pointe et toutes les demi-heures hors heures de pointe et les fins de semaine.

La station de Brossard bénéficiera de 3000 places de stationnement et près de 200 places de stationnements seront présentes aux abords de la station Panama. Les deux tiers des places de stationnement seront gratuits et le tiers restant sera tarifé de façon journalière ou mensuelle par l’entreprise Indigo.

Une équipe escouade sera déployée sur le réseau pour accompagner la clientèle au cours des premières semaines suivant la mise en service. Cette équipe aura pour mandat de répondre aux questionnements de la clientèle de manière intégrée. Des agents de sureté spécifiques au REM seront aussi déployés pour assurer la sécurité des usagers.