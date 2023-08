Les cultures orientales à l’honneur dans le Vieux-Port

Du 10 au 13 août, les cultures orientales seront à l’honneur au quai de l’Horloge du Vieux-Port de Montréal, où la 13e édition du festival Orientalys fera voyager le public.

Voilà l’occasion de parcourir gratuitement plus d’une quinzaine de pays grâce à des artistes en provenance de la Turquie, de la Syrie, du Liban, de l’Iran, du Cambodge, de l’Inde, du Japon et de moult autres pays d’Orient. Orientalys se veut une célébration d’un Montréal pluriel, avant-gardiste et ouvert à l’Autre, un lieu de partage et d’échanges.

La constellation d’artistes au programme étincellera de mille et une couleurs, proposant une myriade de spectacles gratuits de musique et de danse. Expositions artisanales et ateliers aussi ludiques qu’enrichissants sont aussi au programme. Les visiteur.euse.s pourront également savourer plats et pâtisseries aux kiosques culinaires.

Si vous allez y déambuler, peut-être ressentirez-vous l’atmosphère vivifiante des souks de Damas ou de Casablanca ou encore l’envoûtement d’une veillée sous une tente nomade?

Pour consulter la programmation, c’est ici.