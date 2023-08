Une foire pour honorer la littérature haïtienne à Montréal

Histoire, économie, roman, essai, correspondance, poésie, contes et politique seront parmi les nombreux sujets animeront la 15e édition du Salon du livre haïtien au Centre N A Rivé (on y parviendra) le samedi 19 août de 11h à 20h. Parmi la trentaine d’écrivains attendue, deux arrivent directement d’Haïti, Ginette Chérubin et Claude Moïse.

Une vingtaine de maisons d’édition dont Mémoire d’encrier et CIDICHA ont assuré l’impression de ces bouquins. On y présentera notamment Il fallait se défendre, un livre qui raconte l’histoire d’une génération d’immigrés haïtiens à Montréal dans les années 1970. Un ouvrage signé par la présidente du Comité exécutif de la Ville de Montréal, Dominique Olivier.

Des auteurs à succès

Mme Olivier qui devait participer à une table ronde sur le sujet a dû annuler sa présence à la dernière minute, en raison d’un contretemps. Depuis 15 ans, cette foire du livre haïtien est très courue par des auteurs célèbres comme Dany Laferrière.

Il ne confirme jamais sa présence c’est toujours des surprises qu’il fait. Mais il vient toujours, sauf l’an dernier. Même pendant la pandémie, il est venu une année. De manière générale, il vient. Ninette Piou, directrice du Centre N A Rivé à propos de Dany Laferrière

Parmi les activités proposées, on comptera notamment discussions, débats et tables rondes sur de nombreux sujets haïtiens. Un espace sera également réservé aux enfants et sera animé par la Librairie Racines avec la participation de plusieurs conteurs d’histoire pour enfants. La 15e édition de la Journée du livre haïtien se déroule cette année sous le thème «Nou fou pou Ayiti» (Haïti passion!) et a lieu depuis 2008.

Campagne «je lis haïtien…»

Lors de ce salon, le Centre N A Rivé surprendra ses visiteurs avec cet incontournable rendez-vous aux saveurs haïtiennes. En plus des lectures, tables rondes, lancements, signatures, des délices créoles et des expositions seront au rendez-vous au 6971 de la rue Saint-Denis, à Montréal.

Para ailleurs, le Centre N A Rivé appelle les libraires québécois et franco-canadiens à se joindre à ses efforts pour faire rayonner la littérature haïtienne. Il lance ainsi la troisième campagne consécutive «Je lis haïtien en librairie». Cette campagne invite le public à la découverte de la littérature haïtienne en proposant de belles suggestions de lecture d’autrices et d’auteurs d’origine haïtienne ou caribéenne.

Lors de cette campagne, les libraires participants offrent un vaste inventaire de livres, conçoivent des vitrines à des documents d’origine haïtienne.

Le Centre N A Rivé est un organisme sans but lucratif qui accompagne les personnes socioéconomiquement défavorisées dans l’amélioration de la qualité de leur vie. La 15e édition de la foire du livre coïncide avec autant d’années depuis qu’il poursuit ses mandats d’alphabétisation, de francisation et d’intégration au travail de sa clientèle.