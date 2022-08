Voyager en jet privé est plus simple et moins cher qu’on le pense

Oubliez le chaos des aéroports. Au Canada, vous pouvez voyager en jet privé pour possiblement moins cher que sur un vol commercial et la possibilité de réserver avec vos points de récompense.

On a l’impression que les jets privés sont excessivement chers. Cependant, il existe quatre ou cinq façons différentes de réserver un jet privé pour rendre ce style de voyage plus abordable que vous ne le pensez. Voici un guide pour vous aider à réserver auprès d’une compagnie aérienne privée qui saura répondre à vos besoins de voyage.

Si vous êtes novice en matière de vols privés, ne vous laissez pas tromper par les nombreux sites web attrayants dotés de moteurs de réservation de voyages. Avant de sortir votre carte de crédit, il y a de nombreux éléments à prendre en compte. Lors de vos recherches, voici quelques éléments à connaître avant de choisir une compagnie de jet privé:

Qui est propriétaire de l’appareil ou de la flotte?

Quel est le nom de la société ou de l’entreprise?

Depuis combien de temps l’entreprise existe-t-elle?

Quel âge ont leurs avions?

Sont-ils assurés et, surtout, leur assurance s’étend-elle à vous?

La compagnie aérienne est-elle enregistrée auprès de Transports Canada et de la Federal Aviation Administration (FAA) si vous voyagez aux États-Unis?

Quelles sont les destinations qu’elle dessert?

Est-elle financièrement saine, sans droit de rétention, poursuites ou problèmes financiers en suspens?

Quel est le protocole en cas de problèmes mécaniques de votre jet privé?

Quelle est la capacité de leur équipage?

Si vous prenez un vol international, vous fournira-t-il les formulaires de douane et d’immigration?

C’est beaucoup de questions, mais ne vous inquiétez pas: il n’y aura pas d’examen à la fin. En revanche, et contrairement aux vols commerciaux, vous devez faire preuve de diligence et de rigueur lorsque vous prenez un vol en jet privé. Votre sécurité personnelle, votre investissement financier et votre temps sont tous très précieux. En effectuant le travail de préparation dès maintenant, vous pourrez planer à 35 000 pieds en toute tranquillité.

Quelles sont les différentes façons de voler en jet privé?

Il existe plusieurs façons de réserver un jet privé voyage. Voici les options les plus courantes et les plus abordables.

Vols à vide

Un vol à vide est exactement ce que son nom indique: vide. Ces vols conduisent un avion d’un point A à un point B sans aucun passager parce qu’il doit se repositionner pour un client payant. Les compagnies vendent souvent ces vols à un prix très réduit afin de minimiser les frais d’essence et de compenser la perte de revenus.

Cette option de vol est idéale si vous prévoyez une évasion de dernière minute et que vous n’êtes pas très regardant sur la destination. Les vols à vide sont généralement annoncés 24 à 48 heures avant le décollage. La plupart des compagnies d’avions en jet privé vous informeront de ces vols si vous vous inscrivez sur leur site Web. Selon la compagnie, certaines offrent une réduction sur le tarif horaire, tandis que d’autres proposent un tarif fixe.

Partage de siège

Qu’est-ce que c’est ça? Vous devez partager votre siège avec quelqu’un? Non. Le partage de siège se produit lorsque vous réservez un seul siège sur un jet privé qui a déjà été réservé par d’autres voyageurs. Cela s’appelle aussi du «coavionnage» ou «vol à frais partagés».

Le partage de siège peut être réservé pour un aller simple ou un aller-retour et, bien qu’il s’agisse du moyen le moins coûteux de voyager en jet privé, il y a des limites. Vous n’avez pas la possibilité de choisir votre horaire et vous voyagerez dans un espace assez restreint avec des passagers que vous ne connaissez pas, à l’image d’un vol commercial.

L’avantage du partage de siège, outre son prix abordable, est qu’il est courant et que l’on en trouve aussi bien sur les trajets populaires que sur les destinations plus exotiques. Cette option est la meilleure si vous voyagez en solo ou avec un partenaire de voyage, et si vous disposez d’une certaine flexibilité dans vos projets de vacances.

Noliser votre propre jet

Cette option vous offre le plus d’intimité et la possibilité de personnaliser entièrement votre expérience. Votre facture finale dépendra des taxes exigées par les aéroports de départ et d’arrivée. Elle dépendra également de votre destination finale, du nombre de membres d’équipage à bord, ainsi que de la taille, de l’âge et du style de l’avion.

Noliser un jet privé est coûteux. Cependant, c’est sans aucun doute un moyen fantastique d’accumuler des points sur votre carte de crédit de voyage préférée. Et le coût est relatif. Si vous réservez pour un groupe de petite ou moyenne taille, vous partagez les coûts entre vos invités.

Quelles sont les différences de coût entre les vols commerciaux et les vols privés?

Le coût d’un vol en jet privé est généralement calculé à l’heure et varie de 800 $ pour un turbopropulseur à plus de 90 000 $ pour un gros jet privé. Vous pouvez même noliser un avion de ligne, ce qui peut vous coûter jusqu’à 250 000 $ l’heure.

Si vous achetez un billet en classe affaires de Vancouver à Toronto sur un vol commercial, vous pouvez vous attendre à payer entre 1800 $ et 2200 $ pour un aller-retour. Si vous réservez un partage de siège avec un tarif fixe, vous pouvez payer aussi peu que 750 $ par segment. La clé pour obtenir une bonne affaire est d’ajouter votre nom à une liste de diffusion et de garder votre horaire flexible.

Comment payer votre vol privé?

À l’heure actuelle, seules quelques compagnies de jet privé proposent des programmes de cartes de crédit. Cependant, vous pouvez bénéficier de nombreux avantages en utilisant les bonnes cartes. En voici deux que vous pourriez envisager :

Carte de Platine American Express

Si vous êtes à la recherche d’une carte haut de gamme qui a du mordant, sans limites de dépenses préétablies, et qui donne accès à l’un des meilleurs programmes de vols en jet privé, c’est la carte qu’il vous faut. Non seulement elle offre d’excellentes assurances voyage, mais la Carte de Platine d’American Express est l’une des seules cartes sur le marché qui vous permet d’échanger des points contre des vols privés. Elle offre également cinq points de récompense par dollar lorsque vous réservez vos vols directement auprès d’Amex Travel. Vous pouvez également bénéficier de réductions dans le cadre du programme Wheels Up Premium Private Jet.

Carte Visa Infinite* TD Classe ultime VoyagesMD

Bien que la Carte Visa Infinite* TD Classe ultime VoyagesMD ne dispose pas d’un programme de jet privé, vous êtes sûr d’accumuler des points de récompense lorsque vous réservez votre vol nolisé avec cette carte. Les titulaires de la carte bénéficient de trois points pour chaque dollar dépensé et ont accès à un certain nombre d’avantages liés aux voyages, notamment des séjours à l’hôtel à prix réduit, des forfaits vacances et une bonne assurance voyage. Si vous planifiez des vacances avec plusieurs réservations, y compris des vols commerciaux, le programme Expedia pour la TD vous permet d’obtenir neuf points par dollar dépensé, en plus de faciliter l’échange de points à la convenance des voyageurs.

Carte jet (Jet Card)

Pour les grands voyageurs, les cartes jet sont le moyen de paiement préféré pour les voyages privés. Ce produit de voyage haut de gamme fonctionne comme une carte de débit, vous permettant de payer vos vols à l’avance, soit à un taux contractuel convenu, soit à un taux dynamique, selon la compagnie aérienne. Les conditions générales peuvent être assez complexes, il est donc important de lire les petits caractères de votre contrat. En termes de coût, une carte jet peut commencer à partir de 150 000 $ pour 25 heures de vol. Les cartes jet sont très variables; aussi, de la même manière que vous comparez les cartes de crédit de voyage, vous devriez faire de même lorsque vous recherchez une carte jet.

Devriez-vous souscrire une assurance voyage?

Les vols en jet privé sont presque toujours non remboursables à 100 %. Vous devez donc souscrire une assurance annulation de voyage. Cependant, toutes les compagnies d’assurance voyage ne sont pas prêtes à couvrir le coût des vols privés. Que devez-vous faire?

Commencez par consulter votre contrat avec la compagnie de jets privés. Assurez-vous de passer les termes et conditions au peigne fin. Vous devez comprendre ce qui se passera s’ils doivent annuler, ainsi que les pénalités encourues si vous devez annuler.

Ensuite, parlez à la société émettrice de votre carte de crédit pour voir quel type de couverture elle offre et, si elle n’offre pas une couverture suffisante, cherchez des compagnies d’assurance qui seront prêtes à créer une police pour vous.

Nous espérons que ce guide vous donnera une longueur d’avance dans votre recherche de jets privés. Avec les scènes de chaos dans les aéroports et les visages de voyageurs désemparés regardants les écrans remplis de vols annulés qui font le tour des médias sociaux, les voyages commerciaux sont aussi volatils aujourd’hui qu’ils l’étaient au début de la pandémie. Si vous êtes prêt à essayer quelque chose de différent et à améliorer votre façon de voyager, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour prendre un vol en jet privé lors de votre prochain voyage.