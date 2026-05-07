Deux suspects arrêtés pour une invasion de domicile dans le Sud-Ouest

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a arrêté deux hommes en Ontario dans le cadre d’une enquête sur une invasion de domicile violente survenue dans l’arrondissement du Sud-Ouest en janvier. L’opération a été menée en collaboration avec le Service de police de Toronto et le Service de police régional de Durham.

Le 28 janvier 2026, vers 19h30, quatre individus ont fait irruption dans une résidence du Sud-Ouest. L’un d’eux s’est présenté à la porte en prétendant effectuer la livraison d’un colis. Lorsque les résidents ont ouvert, il a pénétré à l’intérieur, suivi de trois complices. Deux d’entre eux avaient des armes à feu.

Au cours de l’événement, l’un des suspects armés a tiré un coup de feu. Un suspect a été atteint à l’abdomen, tandis qu’un résident a subi une blessure légère au bras. Les quatre individus ont ensuite pris la fuite, indique la police.

Arrestations en Ontario

À la suite de l’enquête, deux suspects faisant l’objet de mandats d’arrestation pancanadiens ont été localisés et arrêtés dans les villes d’Ajax et de Toronto, en Ontario. Le premier, Christopher Ethan Prince, âgé de 20 ans, a comparu à distance au palais de justice de Montréal. Le second, un mineur de 17 ans, a quant à lui comparu à distance devant la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec.

Des perquisitions effectuées lors des arrestations ont permis la saisie de divers éléments de preuve. Les deux suspects font face à plusieurs chefs d’accusation, notamment introduction par effraction, braquage d’arme à feu et décharge d’une arme à feu avec insouciance. Leur transfert à Montréal est prévu dans les prochains jours afin qu’ils puissent comparaître en personne.

Deux autres suspects impliqués dans l’événement restent à localiser. Y compris un adolescent de 16 ans visé par un mandat d’arrestation pancanadien.

Ces arrestations s’inscrivent dans la stratégie des Collectifs du SPVM, une approche axée sur le renseignement ciblant les individus présentant des comportements à haut risque en matière de violence armée.

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